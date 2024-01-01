В Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа
Шествие верущих в поддержку палестинцев в секторе Газа прошло в центре Стамбула
© AP Photo / Emrah GurelПропалестинский митинг в Стамбуле. 1 января 2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Пропалестинский митинг в Стамбуле. 1 января 2024
СТАМБУЛ, 1 янв - РИА Новости. Несколько тысяч стамбульцев приняли участие в очередном митинге в поддержку палестинцев в секторе Газа в первые часы 2024 года, пройдя пешком от мечетей в центре города.
Подобные митинги проходят в Стамбуле и других городах Турции регулярно с октября. Данное шествие стартовало в 8.30 по местному времени (совпадает с мск) при участии верующих, выходивших из четырех центральных мечетей города после утренней молитвы. Демонстранты шли с плакатами, осуждающими израильскую военную операцию, выражающими поддержку палестинцам, также в толпе были замечены те, кто осуждал боевиков признанной в Турции террористической "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Центральной точкой митинга стал Галатский мост через Золотой Рог, на котором и без митингов в праздничные дни не протолкнуться.
В связи с акцией в центре города закрыты ряд улиц, возникли толпы на станциях метро и другого общественного транспорта. В акции приняли участие ряд депутатов, в том числе бывшие министры обороны и внутренних дел Турции Хулуси Акар и Сулейман Сойлу.
Турецкое оборонное ведомство сообщило ранее о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели 12 своих военнослужащих за выходные.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выступил с критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что Эрдоган - "последний, кто может читать нам мораль".
Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.