https://ria.ru/20240101/gaza-1919327480.html

В Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа

В Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа - РИА Новости, 01.01.2024

В Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа

Несколько тысяч стамбульцев приняли участие в очередном митинге в поддержку палестинцев в секторе Газа в первые часы 2024 года, пройдя пешком от мечетей в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T10:40

2024-01-01T10:40

2024-01-01T10:47

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 1 янв - РИА Новости. Несколько тысяч стамбульцев приняли участие в очередном митинге в поддержку палестинцев в секторе Газа в первые часы 2024 года, пройдя пешком от мечетей в центре города. Подобные митинги проходят в Стамбуле и других городах Турции регулярно с октября. Данное шествие стартовало в 8.30 по местному времени (совпадает с мск) при участии верующих, выходивших из четырех центральных мечетей города после утренней молитвы. Демонстранты шли с плакатами, осуждающими израильскую военную операцию, выражающими поддержку палестинцам, также в толпе были замечены те, кто осуждал боевиков признанной в Турции террористической "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Центральной точкой митинга стал Галатский мост через Золотой Рог, на котором и без митингов в праздничные дни не протолкнуться. В связи с акцией в центре города закрыты ряд улиц, возникли толпы на станциях метро и другого общественного транспорта. В акции приняли участие ряд депутатов, в том числе бывшие министры обороны и внутренних дел Турции Хулуси Акар и Сулейман Сойлу. Турецкое оборонное ведомство сообщило ранее о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели 12 своих военнослужащих за выходные. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выступил с критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что Эрдоган - "последний, кто может читать нам мораль". Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.

https://ria.ru/20240101/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, стамбул, хамас, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году