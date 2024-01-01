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В Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа - РИА Новости, 01.01.2024
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10:40 01.01.2024 (обновлено: 10:47 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/gaza-1919327480.html
В Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа
В Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа - РИА Новости, 01.01.2024
В Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа
Несколько тысяч стамбульцев приняли участие в очередном митинге в поддержку палестинцев в секторе Газа в первые часы 2024 года, пройдя пешком от мечетей в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T10:40
2024-01-01T10:47
в мире
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хамас
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 1 янв - РИА Новости. Несколько тысяч стамбульцев приняли участие в очередном митинге в поддержку палестинцев в секторе Газа в первые часы 2024 года, пройдя пешком от мечетей в центре города. Подобные митинги проходят в Стамбуле и других городах Турции регулярно с октября. Данное шествие стартовало в 8.30 по местному времени (совпадает с мск) при участии верующих, выходивших из четырех центральных мечетей города после утренней молитвы. Демонстранты шли с плакатами, осуждающими израильскую военную операцию, выражающими поддержку палестинцам, также в толпе были замечены те, кто осуждал боевиков признанной в Турции террористической "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Центральной точкой митинга стал Галатский мост через Золотой Рог, на котором и без митингов в праздничные дни не протолкнуться. В связи с акцией в центре города закрыты ряд улиц, возникли толпы на станциях метро и другого общественного транспорта. В акции приняли участие ряд депутатов, в том числе бывшие министры обороны и внутренних дел Турции Хулуси Акар и Сулейман Сойлу. Турецкое оборонное ведомство сообщило ранее о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели 12 своих военнослужащих за выходные. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выступил с критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что Эрдоган - "последний, кто может читать нам мораль". Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
https://ria.ru/20240101/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
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израиль
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в мире, турция, стамбул, хамас, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Стамбул, ХАМАС, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинцев в секторе Газа

Шествие верущих в поддержку палестинцев в секторе Газа прошло в центре Стамбула

© AP Photo / Emrah GurelПропалестинский митинг в Стамбуле. 1 января 2024
Пропалестинский митинг в Стамбуле. 1 января 2024 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Пропалестинский митинг в Стамбуле. 1 января 2024
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 янв - РИА Новости. Несколько тысяч стамбульцев приняли участие в очередном митинге в поддержку палестинцев в секторе Газа в первые часы 2024 года, пройдя пешком от мечетей в центре города.
Подобные митинги проходят в Стамбуле и других городах Турции регулярно с октября. Данное шествие стартовало в 8.30 по местному времени (совпадает с мск) при участии верующих, выходивших из четырех центральных мечетей города после утренней молитвы. Демонстранты шли с плакатами, осуждающими израильскую военную операцию, выражающими поддержку палестинцам, также в толпе были замечены те, кто осуждал боевиков признанной в Турции террористической "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Центральной точкой митинга стал Галатский мост через Золотой Рог, на котором и без митингов в праздничные дни не протолкнуться.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
В связи с акцией в центре города закрыты ряд улиц, возникли толпы на станциях метро и другого общественного транспорта. В акции приняли участие ряд депутатов, в том числе бывшие министры обороны и внутренних дел Турции Хулуси Акар и Сулейман Сойлу.
Турецкое оборонное ведомство сообщило ранее о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели 12 своих военнослужащих за выходные.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выступил с критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что Эрдоган - "последний, кто может читать нам мораль".
Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Защита Газы сделает Эрдогана настоящим халифом
26 октября 2023, 08:00
 
В миреТурцияСтамбулХАМАСИзраильСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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