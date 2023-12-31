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Сотрудники налоговой Алтая купили для участников СВО автозапчасти
Сотрудники налоговой Алтая купили для участников СВО автозапчасти - РИА Новости, 31.12.2023
Сотрудники налоговой Алтая купили для участников СВО автозапчасти
Сотрудники управления налоговой службы Республики Алтай купили запчасти на УАЗ участникам спецоперации, сообщают в отделении "Народного фронта" по региону. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T07:21
2023-12-31T07:21
2023-12-31T07:21
надежные люди
республика алтай
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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БАРНАУЛ, 31 дек - РИА Новости. Сотрудники управления налоговой службы Республики Алтай купили запчасти на УАЗ участникам спецоперации, сообщают в отделении "Народного фронта" по региону. "На просьбу о приобретении генератора и колес на УАЗ, поступившую от бойцов из Республики Алтай, откликнулся коллектив управления федеральной налоговой службы. Налоговые служащие собрали деньги и сами приобрели необходимое бойцам на передовой", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время посылка от коллектива налоговой службы будет направлена адресатам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика алтай, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Республика Алтай, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Сотрудники налоговой Алтая купили для участников СВО автозапчасти
Сотрудники налоговой Республики Алтай купили для участников СВО запчасти на УАЗ