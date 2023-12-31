https://ria.ru/20231231/zapchasti-1919213971.html

Сотрудники налоговой Алтая купили для участников СВО автозапчасти

Сотрудники налоговой Алтая купили для участников СВО автозапчасти - РИА Новости, 31.12.2023

Сотрудники налоговой Алтая купили для участников СВО автозапчасти

Сотрудники управления налоговой службы Республики Алтай купили запчасти на УАЗ участникам спецоперации, сообщают в отделении "Народного фронта" по региону. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T07:21

2023-12-31T07:21

2023-12-31T07:21

надежные люди

республика алтай

ульяновский автомобильный завод (уаз)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598797447_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_23b6992490c90ba5d53f459e20ea9b67.jpg

БАРНАУЛ, 31 дек - РИА Новости. Сотрудники управления налоговой службы Республики Алтай купили запчасти на УАЗ участникам спецоперации, сообщают в отделении "Народного фронта" по региону. "На просьбу о приобретении генератора и колес на УАЗ, поступившую от бойцов из Республики Алтай, откликнулся коллектив управления федеральной налоговой службы. Налоговые служащие собрали деньги и сами приобрели необходимое бойцам на передовой", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время посылка от коллектива налоговой службы будет направлена адресатам.

https://ria.ru/20231227/pomosch-1918373653.html

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика алтай, ульяновский автомобильный завод (уаз)