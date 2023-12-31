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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в двух областях - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 31.12.2023 (обновлено: 15:04 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919254804.html
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в двух областях
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в двух областях - РИА Новости, 31.12.2023
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в двух областях
Серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:03
2023-12-31T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
кировоградская область
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. Украинский телеканал "Общественное" ранее в воскресенье сообщал о взрывах в Кривом Роге. "В Кривом Роге повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства РБК-Украина. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило в свою очередь о нескольких взрывах в Кропивницком Кировоградской области. Ранее в воскресенье второй раз за день была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231231/pozhar-1919224073.html
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919228428.html
кривой рог
кировоградская область
украина
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в мире, кривой рог, кировоградская область, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Кировоградская область, Украина, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в двух областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.
Украинский телеканал "Общественное" ранее в воскресенье сообщал о взрывах в Кривом Роге.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
В Киевской области загорелся объект критической инфраструктуры
Вчера, 09:30
"В Кривом Роге повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства РБК-Украина.
Украинское издание "Зеркало недели" сообщило в свою очередь о нескольких взрывах в Кропивницком Кировоградской области.
Ранее в воскресенье второй раз за день была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудник пожарной службы Украины
Власти Хмельницкой области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры
Вчера, 10:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогКировоградская областьУкраинаДнепропетровская область
 
 
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