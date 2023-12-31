https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919254804.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в двух областях

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в двух областях - РИА Новости, 31.12.2023

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в двух областях

Серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:03

2023-12-31T15:03

2023-12-31T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

кировоградская область

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. Украинский телеканал "Общественное" ранее в воскресенье сообщал о взрывах в Кривом Роге. "В Кривом Роге повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства РБК-Украина. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило в свою очередь о нескольких взрывах в Кропивницком Кировоградской области. Ранее в воскресенье второй раз за день была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231231/pozhar-1919224073.html

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919228428.html

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кировоградская область

украина

днепропетровская область

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