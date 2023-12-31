https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919253242.html

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 31.12.2023

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:46

2023-12-31T14:46

2023-12-31T14:46

специальная военная операция на украине

кривой рог

днепропетровская область

в мире

украина

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. Ранее в воскресенье на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "В Кривом Роге слышны взрывы", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231231/pozhar-1919224073.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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кривой рог, днепропетровская область, в мире, украина