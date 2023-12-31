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Власти Тамбова отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода - РИА Новости, 31.12.2023
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14:10 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/tambov-1919249546.html
Власти Тамбова отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода
Власти Тамбова отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода - РИА Новости, 31.12.2023
Власти Тамбова отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода
Власти Тамбова отменили массовые праздничные гуляния и призвали жителей встретить Новый год вместе с родными и близкими, сообщил мэр города Максим Косенков в... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:10
2023-12-31T14:10
общество
белгород
тамбов
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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ВОРОНЕЖ, 31 дек - РИА Новости. Власти Тамбова отменили массовые праздничные гуляния и призвали жителей встретить Новый год вместе с родными и близкими, сообщил мэр города Максим Косенков в своем Telegram-канале. "Считаю совсем неуместным проводить сегодня новогодние концерты. Приняли решение отказаться в Тамбове от проведения массовых праздничных гуляний. Новый год наступит непременно и при любых обстоятельствах. Никто не в силах его отменить и лишить всех нас праздника, которого особенно ждут дети. Давайте встретим 2024 год вместе с родными и близкими", - написал Косенков. Глава города пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела Белгорода. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919244359.html
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общество, белгород, тамбов, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Общество, Белгород, Тамбов, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Власти Тамбова отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода

Косенков: в Тамбове отменили праздничные гуляния из-за обстрела ВСУ Белгорода

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРазрушения в здании в Белгороде, вызванные обстрелом со стороны Украины
Разрушения в здании в Белгороде, вызванные обстрелом со стороны Украины
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Разрушения в здании в Белгороде, вызванные обстрелом со стороны Украины
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ВОРОНЕЖ, 31 дек - РИА Новости. Власти Тамбова отменили массовые праздничные гуляния и призвали жителей встретить Новый год вместе с родными и близкими, сообщил мэр города Максим Косенков в своем Telegram-канале.
«
"Считаю совсем неуместным проводить сегодня новогодние концерты. Приняли решение отказаться в Тамбове от проведения массовых праздничных гуляний. Новый год наступит непременно и при любых обстоятельствах. Никто не в силах его отменить и лишить всех нас праздника, которого особенно ждут дети. Давайте встретим 2024 год вместе с родными и близкими", - написал Косенков.
Глава города пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела Белгорода.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Стихийные мемориалы в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Власти Вологды отменили концерт в новогоднюю ночь из-за событий в Белгороде
Вчера, 13:10
 
ОбществоБелгородТамбовБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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