Власти Тамбова отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода
Косенков: в Тамбове отменили праздничные гуляния из-за обстрела ВСУ Белгорода
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРазрушения в здании в Белгороде, вызванные обстрелом со стороны Украины
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Разрушения в здании в Белгороде, вызванные обстрелом со стороны Украины
ВОРОНЕЖ, 31 дек - РИА Новости. Власти Тамбова отменили массовые праздничные гуляния и призвали жителей встретить Новый год вместе с родными и близкими, сообщил мэр города Максим Косенков в своем Telegram-канале.
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"Считаю совсем неуместным проводить сегодня новогодние концерты. Приняли решение отказаться в Тамбове от проведения массовых праздничных гуляний. Новый год наступит непременно и при любых обстоятельствах. Никто не в силах его отменить и лишить всех нас праздника, которого особенно ждут дети. Давайте встретим 2024 год вместе с родными и близкими", - написал Косенков.
Глава города пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела Белгорода.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.