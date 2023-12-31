https://ria.ru/20231231/tambov-1919249546.html

Власти Тамбова отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода

Власти Тамбова отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода - РИА Новости, 31.12.2023

Власти Тамбова отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода

Власти Тамбова отменили массовые праздничные гуляния и призвали жителей встретить Новый год вместе с родными и близкими, сообщил мэр города Максим Косенков в... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:10

2023-12-31T14:10

2023-12-31T14:10

общество

белгород

тамбов

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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ВОРОНЕЖ, 31 дек - РИА Новости. Власти Тамбова отменили массовые праздничные гуляния и призвали жителей встретить Новый год вместе с родными и близкими, сообщил мэр города Максим Косенков в своем Telegram-канале. "Считаю совсем неуместным проводить сегодня новогодние концерты. Приняли решение отказаться в Тамбове от проведения массовых праздничных гуляний. Новый год наступит непременно и при любых обстоятельствах. Никто не в силах его отменить и лишить всех нас праздника, которого особенно ждут дети. Давайте встретим 2024 год вместе с родными и близкими", - написал Косенков. Глава города пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела Белгорода. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/belgorod-1919244359.html

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общество, белгород, тамбов, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода