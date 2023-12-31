https://ria.ru/20231231/spetsoperatsiya-1919278944.html

Спецоперация, 31 декабря: российские войска нанесли по ВСУ удары возмездия

Спецоперация, 31 декабря: российские войска нанесли по ВСУ удары возмездия - РИА Новости, 31.12.2023

Спецоперация, 31 декабря: российские войска нанесли по ВСУ удары возмездия

О ходе спецоперации и российском ударе возмездия после атаки ВСУ на Белгород — в материале РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T18:33

2023-12-31T18:33

2023-12-31T18:56

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации и российском ударе возмездия после атаки ВСУ на Белгород — в материале РИА Новости.Российские удары возмездияРоссийские войска нанесли удары по территории Украины в ответ на вчерашнюю атаку по центру Белгорода, поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове, заявили в пресс-службе Минобороны. По данным ведомства, высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. В этом же здании находились до 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России, добавили в министерстве.Кроме того, ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"* ликвидированы представители руководящего состава Службы безопасности Украины, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории. Российские военные также поразили филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы в Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Помимо этого, уничтожены базы горючего в Харькове и подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, с которых шло снабжение группировок ВСУ на Харьковском и Ореховском направлениях, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку, резюмировали в Минобороны.Атаки ВСУ на Белгородскую областьУкраинские войска обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа, погиб пожилой мужчина, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, осколки снаряда повредили магазин и линию электропередачи. Уточняется, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли все семь приграничных районов Белгородской области и областной центр не менее 100 раз. Армия противника выпустила по семи районам 100 снарядов, включая шесть взрывных устройств, сброшенных с дронов. Согласно сводке, опубликованной Гладковым, накануне по селу Щетиновка в Белгородском районе было выпущено 13 артиллерийских снарядов. В селах Журавлевка, Красный Хутор и Наумовка украинские военные сбросили с БПЛА по два взрывных устройства. В субботу ВСУ выпустили по окраине села Цаповка в Борисовском районе 12 минометных снарядов, по окраине села Богун-Городок зафиксировано шесть гранатометных выстрелов. В Валуйском горокруге по поселку Уразово выпущено девять снарядов из РСЗО "Град", различные разрушения получили шесть частных домовладений, 11 хозпостроек и ФОК. По словам губернатора, вчера украинские войска шесть раз обстреляли из миномета окраину хутора Старый в Волоконовском районе. В Грайворонском городском округе по селу Пороз выпущено три минометных снаряда, по окраине села Дроновка — четыре. Окраину села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В Краснояружском районе на территории между селами Графовка и Демидовка накануне было зафиксировано три прилета, добавил Гладков.Россия скорбит с БелгородомВместе с Белгородом, где после вчерашней атаки ВСУ погибли 24 человека, скорбит вся Россия. В знак солидарности многие регионы отменили новогодние салюты и праздничные мероприятия. Так, фейерверк отменили в Суздале, который в этом году стал новогодней столицей страны. Праздничные гуляния также отменили в Новороссийске, Благовещенске, Магадане, Липецке, Ельце, Тамбове и Пензе.Воронежская область полностью отказалась от новогодних программ. В Санкт-Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади. Ход спецоперации*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html

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россия, белгород, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины