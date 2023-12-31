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Спецоперация, 31 декабря: российские войска нанесли по ВСУ удары возмездия - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 31.12.2023 (обновлено: 18:56 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/spetsoperatsiya-1919278944.html
Спецоперация, 31 декабря: российские войска нанесли по ВСУ удары возмездия
Спецоперация, 31 декабря: российские войска нанесли по ВСУ удары возмездия - РИА Новости, 31.12.2023
Спецоперация, 31 декабря: российские войска нанесли по ВСУ удары возмездия
О ходе спецоперации и российском ударе возмездия после атаки ВСУ на Белгород — в материале РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T18:33
2023-12-31T18:56
специальная военная операция на украине
россия
белгород
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации и российском ударе возмездия после атаки ВСУ на Белгород — в материале РИА Новости.Российские удары возмездияРоссийские войска нанесли удары по территории Украины в ответ на вчерашнюю атаку по центру Белгорода, поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове, заявили в пресс-службе Минобороны. По данным ведомства, высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. В этом же здании находились до 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России, добавили в министерстве.Кроме того, ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"* ликвидированы представители руководящего состава Службы безопасности Украины, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории. Российские военные также поразили филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы в Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Помимо этого, уничтожены базы горючего в Харькове и подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, с которых шло снабжение группировок ВСУ на Харьковском и Ореховском направлениях, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку, резюмировали в Минобороны.Атаки ВСУ на Белгородскую областьУкраинские войска обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа, погиб пожилой мужчина, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, осколки снаряда повредили магазин и линию электропередачи. Уточняется, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли все семь приграничных районов Белгородской области и областной центр не менее 100 раз. Армия противника выпустила по семи районам 100 снарядов, включая шесть взрывных устройств, сброшенных с дронов. Согласно сводке, опубликованной Гладковым, накануне по селу Щетиновка в Белгородском районе было выпущено 13 артиллерийских снарядов. В селах Журавлевка, Красный Хутор и Наумовка украинские военные сбросили с БПЛА по два взрывных устройства. В субботу ВСУ выпустили по окраине села Цаповка в Борисовском районе 12 минометных снарядов, по окраине села Богун-Городок зафиксировано шесть гранатометных выстрелов. В Валуйском горокруге по поселку Уразово выпущено девять снарядов из РСЗО "Град", различные разрушения получили шесть частных домовладений, 11 хозпостроек и ФОК. По словам губернатора, вчера украинские войска шесть раз обстреляли из миномета окраину хутора Старый в Волоконовском районе. В Грайворонском городском округе по селу Пороз выпущено три минометных снаряда, по окраине села Дроновка — четыре. Окраину села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В Краснояружском районе на территории между селами Графовка и Демидовка накануне было зафиксировано три прилета, добавил Гладков.Россия скорбит с БелгородомВместе с Белгородом, где после вчерашней атаки ВСУ погибли 24 человека, скорбит вся Россия. В знак солидарности многие регионы отменили новогодние салюты и праздничные мероприятия. Так, фейерверк отменили в Суздале, который в этом году стал новогодней столицей страны. Праздничные гуляния также отменили в Новороссийске, Благовещенске, Магадане, Липецке, Ельце, Тамбове и Пензе.Воронежская область полностью отказалась от новогодних программ. В Санкт-Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади. Ход спецоперации*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, белгород, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгород, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Спецоперация, 31 декабря: российские войска нанесли по ВСУ удары возмездия

МО: ВС РФ нанесли ответный удар по военным целям в Харькове за атаку на Белгород

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации и российском ударе возмездия после атаки ВСУ на Белгород — в материале РИА Новости.

Российские удары возмездия

Российские войска нанесли удары по территории Украины в ответ на вчерашнюю атаку по центру Белгорода, поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове, заявили в пресс-службе Минобороны.
По данным ведомства, высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.
В этом же здании находились до 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России, добавили в министерстве.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Кроме того, ударами высокоточных ракет по зданию СБУ в Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"* ликвидированы представители руководящего состава Службы безопасности Украины, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.
Российские военные также поразили филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы в Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки.
Помимо этого, уничтожены базы горючего в Харькове и подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, с которых шло снабжение группировок ВСУ на Харьковском и Ореховском направлениях, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку, резюмировали в Минобороны.
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
России пора отдавать свой самый большой долг
27 декабря 2023, 08:00

Атаки ВСУ на Белгородскую область

Украинские войска обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа, погиб пожилой мужчина, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, осколки снаряда повредили магазин и линию электропередачи.
Уточняется, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли все семь приграничных районов Белгородской области и областной центр не менее 100 раз. Армия противника выпустила по семи районам 100 снарядов, включая шесть взрывных устройств, сброшенных с дронов.
Согласно сводке, опубликованной Гладковым, накануне по селу Щетиновка в Белгородском районе было выпущено 13 артиллерийских снарядов. В селах Журавлевка, Красный Хутор и Наумовка украинские военные сбросили с БПЛА по два взрывных устройства.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
В субботу ВСУ выпустили по окраине села Цаповка в Борисовском районе 12 минометных снарядов, по окраине села Богун-Городок зафиксировано шесть гранатометных выстрелов. В Валуйском горокруге по поселку Уразово выпущено девять снарядов из РСЗО "Град", различные разрушения получили шесть частных домовладений, 11 хозпостроек и ФОК.
По словам губернатора, вчера украинские войска шесть раз обстреляли из миномета окраину хутора Старый в Волоконовском районе. В Грайворонском городском округе по селу Пороз выпущено три минометных снаряда, по окраине села Дроновка — четыре. Окраину села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью дрона-камикадзе.
В Краснояружском районе на территории между селами Графовка и Демидовка накануне было зафиксировано три прилета, добавил Гладков.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13

Россия скорбит с Белгородом

Вместе с Белгородом, где после вчерашней атаки ВСУ погибли 24 человека, скорбит вся Россия. В знак солидарности многие регионы отменили новогодние салюты и праздничные мероприятия.
Так, фейерверк отменили в Суздале, который в этом году стал новогодней столицей страны. Праздничные гуляния также отменили в Новороссийске, Благовещенске, Магадане, Липецке, Ельце, Тамбове и Пензе.
Воронежская область полностью отказалась от новогодних программ. В Санкт-Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
На Украине перестали брать пленных
19 декабря 2023, 08:00

Ход спецоперации

  • На Купянском направлении за минувшие сутки российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области;
  • Удары российской армии уничтожили авиационную технику в ангарах на аэродромах "Днепр" в Днепропетровской области и "Школьный" в Одесской области;
  • Поражены склады горючего и боеприпасов армии противника в районах подконтрольного украинским войскам города Запорожье и города Белая Церковь в Киевская области;
  • Общие потери ВСУ на всех участках фронта составили до 670 военных, девять танков и других бронемашин, три РСЗО, 12 артиллерийских орудий, а также 37 военных автомобилей и 31 беспилотник.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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