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Грызлов назвал Союзное государство оплотом стабильности - РИА Новости, 31.12.2023
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Союзное государство
 
13:30 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/sg-1919245987.html
Грызлов назвал Союзное государство оплотом стабильности
Грызлов назвал Союзное государство оплотом стабильности - РИА Новости, 31.12.2023
Грызлов назвал Союзное государство оплотом стабильности
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил в новогоднем поздравлении, что несмотря на западные санкции и "просадку" мировых рынков в 2023 году российская и... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T13:30
2023-12-31T13:30
союзное государство
белоруссия
россия
борис грызлов
экономика
союзное государство
новый год
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МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил в новогоднем поздравлении, что несмотря на западные санкции и "просадку" мировых рынков в 2023 году российская и белорусская экономики показали уверенный рост, а Союзное государство оставалось настоящим оплотом стабильности. "На фоне усиливающейся во всем западном мире турбулентности Союзное государство оставалось настоящим оплотом стабильности. Не сбылось ни одно "пророчество" зарубежных скептиков, критиков и недоброжелателей, которые предрекали нам кризис и упадок. Все сложилось ровно наоборот", - заявил Грызлов в поздравлении россиянам и белорусам, распространенном пресс-службой российской дипмиссии в Минске. Посол отметил, что "пока коллективный Запад пытается "наскрести по сусекам" десятые доли процента ВВП, экономики России и Беларуси демонстрируют уверенный рост в 3,5% - и это в условиях санкций и на фоне явной "просадки" мировых рынков". "Сегодня, в отличие от переломного 2022 года, речь идет вовсе не о минимизации ущерба, а о долгосрочном планировании с прицелом на развитие инновационных производств, реализацию масштабных прорывных проектов с мощной научной и технической базой. Ярким примером тому служит введенная в строй в ноябре 2023 года первая в Беларуси атомная электростанция, созданная российскими и белорусскими специалистами. И это - только начало", - заявил Грызлов. Он подчеркнул, что уходящий 2023 год подтвердил абсолютную правильность исторического выбора братских народов - развивать интеграцию и укреплять сотрудничество, основанное на общей истории, объединяющих их истинных ценностях, неразрывной духовной и цивилизационной близости. "Результатом нашей совместной работы в уходящем году стала мягкая, но крайне важная смена парадигмы развития. От импортозамещения мы перешли к созданию новой экономики Союзного государства. Россия и Беларусь давно не стремятся никого "догнать" - наоборот, во многих отраслях мы задаем новые мировые стандарты. Задачи становятся все более амбициозными, а горизонты сотрудничества постоянно расширяются", - констатировал Грызлов. При этом, отметил он, главная цель союзной интеграции остается неизменной - рост благосостояния и качества жизни россиян и белорусов. Российский дипломат обратил внимание, что сегодня Союзное государство переживает настоящий бум торгово-экономической кооперации, стремительно растёт внутренний туризм, благодаря синхронизации законодательной базы и упрощению регулирования созданы комфортные условия для развития предпринимательства, множится число ярких совместных проектов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества. "Мы многого добились в уходящем году. Практически завершена масштабная трехлетняя работа по реализации 28 союзных программ. В ближайшее время будет утвержден новый интеграционный пакет на 2024-2026 годы. Он включает в себя уже 120 мероприятий, которые охватывают значительно более широкий спектр направлений сотрудничества. Особый упор будет сделан на укреплении культурно-гуманитарных связей", - отметил Грызлов. Он добавил, что двум странам предстоит решить еще немало задач, но, как показал 2023 год, их постановка все меньше определяется внешними условиями, и все больше – общим осознанным выбором.
https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html
https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html
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белоруссия, россия, борис грызлов, экономика, союзное государство, новый год
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Борис Грызлов, Экономика, Союзное государство, Новый год
Грызлов назвал Союзное государство оплотом стабильности

Грызлов: экономики России и Белоруссии растут на фоне просадки мировых рынков

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил в новогоднем поздравлении, что несмотря на западные санкции и "просадку" мировых рынков в 2023 году российская и белорусская экономики показали уверенный рост, а Союзное государство оставалось настоящим оплотом стабильности.
"На фоне усиливающейся во всем западном мире турбулентности Союзное государство оставалось настоящим оплотом стабильности. Не сбылось ни одно "пророчество" зарубежных скептиков, критиков и недоброжелателей, которые предрекали нам кризис и упадок. Все сложилось ровно наоборот", - заявил Грызлов в поздравлении россиянам и белорусам, распространенном пресс-службой российской дипмиссии в Минске.
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Посол отметил, что "пока коллективный Запад пытается "наскрести по сусекам" десятые доли процента ВВП, экономики России и Беларуси демонстрируют уверенный рост в 3,5% - и это в условиях санкций и на фоне явной "просадки" мировых рынков". "Сегодня, в отличие от переломного 2022 года, речь идет вовсе не о минимизации ущерба, а о долгосрочном планировании с прицелом на развитие инновационных производств, реализацию масштабных прорывных проектов с мощной научной и технической базой. Ярким примером тому служит введенная в строй в ноябре 2023 года первая в Беларуси атомная электростанция, созданная российскими и белорусскими специалистами. И это - только начало", - заявил Грызлов.
Он подчеркнул, что уходящий 2023 год подтвердил абсолютную правильность исторического выбора братских народов - развивать интеграцию и укреплять сотрудничество, основанное на общей истории, объединяющих их истинных ценностях, неразрывной духовной и цивилизационной близости. "Результатом нашей совместной работы в уходящем году стала мягкая, но крайне важная смена парадигмы развития. От импортозамещения мы перешли к созданию новой экономики Союзного государства. Россия и Беларусь давно не стремятся никого "догнать" - наоборот, во многих отраслях мы задаем новые мировые стандарты. Задачи становятся все более амбициозными, а горизонты сотрудничества постоянно расширяются", - констатировал Грызлов.
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При этом, отметил он, главная цель союзной интеграции остается неизменной - рост благосостояния и качества жизни россиян и белорусов. Российский дипломат обратил внимание, что сегодня Союзное государство переживает настоящий бум торгово-экономической кооперации, стремительно растёт внутренний туризм, благодаря синхронизации законодательной базы и упрощению регулирования созданы комфортные условия для развития предпринимательства, множится число ярких совместных проектов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.
"Мы многого добились в уходящем году. Практически завершена масштабная трехлетняя работа по реализации 28 союзных программ. В ближайшее время будет утвержден новый интеграционный пакет на 2024-2026 годы. Он включает в себя уже 120 мероприятий, которые охватывают значительно более широкий спектр направлений сотрудничества. Особый упор будет сделан на укреплении культурно-гуманитарных связей", - отметил Грызлов.
Он добавил, что двум странам предстоит решить еще немало задач, но, как показал 2023 год, их постановка все меньше определяется внешними условиями, и все больше – общим осознанным выбором.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияБорис ГрызловЭкономикаСоюзное государствоНовый год
 
 
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