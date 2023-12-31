Румыния приветствовала решение ЕС о присоединении к воздушному Шенгену
Digi24: Румыния приветствовал решение ЕС о присоединении к воздушному Шенгену
© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 дек – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал решение Совета Евросоюза о присоединении Бухареста к "воздушному Шенгену", сообщают в воскресенье местные СМИ.
Ранее страны Европейского союза согласовали, что Румыния будет частично присоединяться к Шенгенской зоне. Совет ЕС утвердил дату присоединения для воздушного и морского транспорта - 31 марта 2024 года, а для сухопутных границ - перспективно в 2025 году. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать комитет постоянных представителей в составе Евросоюза.
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"Решение о вхождении в Шенгенскую зону с воздушными и морскими границами с марта 2024 года является важным первым шагом, который мы сделали сегодня. Этот положительный результат стал возможным благодаря активному участию всех ведомств, отвечающих за эту сферу, особенно министерства внутренних дел и министерства иностранных дел. Последовательные усилия Бухареста будут продолжены для скорейшего присоединения к Шенгену и по наземным границам", - цитирует румынского лидера телеканал Digi24.
Накануне с аналогичным приветствием выступил МИД Румынии, отметив, что "это положительное событие укрепляет интеграцию Румынии в Евросоюз и в пространство свободного передвижения, предоставляя прямые преимущества румынским гражданам как в стране, так и за рубежом".
Румыния вошла в состав Евросоюза в 2007 году, спустя четыре года Бухарест заявил о намерениях вступить в Шенгенскую зону. В декабре прошлого года Австрия заблокировала вступление в Шенген Болгарии и Румынии, обосновав это опасениями, связанными с потоками нелегальной миграции через эти страны. В этом году Вена сняла вето против "воздушного Шенгена" для Болгарии и Румынии.