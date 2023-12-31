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В Киевской области загорелся объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:30 31.12.2023 (обновлено: 11:06 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/pozhar-1919224073.html
В Киевской области загорелся объект критической инфраструктуры
В Киевской области загорелся объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 31.12.2023
В Киевской области загорелся объект критической инфраструктуры
После ночных взрывов в Киевской области загорелся объект критической инфраструктуры, сообщил начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко в... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T09:30
2023-12-31T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
руслан кравченко
украина
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. После ночных взрывов в Киевской области загорелся объект критической инфраструктуры, сообщил начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и в Белой Церкви, в области объявляли воздушную тревогу. "Этой ночью &lt;…&gt; на одном из объектов критической инфраструктуры &lt;…&gt; возник пожар", — заявил Кравченко, не приводя подробностей.По его словам, пожар удалось ликвидировать. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине, но, как подчеркивали в Кремле, не по по жилым домам и социальной инфраструктуре.Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919199783.html
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в мире, киевская область, руслан кравченко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Руслан Кравченко, Украина
В Киевской области загорелся объект критической инфраструктуры

В Киевской области после взрывов возник пожар на объекте инфраструктуры

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. После ночных взрывов в Киевской области загорелся объект критической инфраструктуры, сообщил начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и в Белой Церкви, в области объявляли воздушную тревогу.
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"Этой ночью <…> на одном из объектов критической инфраструктуры <…> возник пожар", — заявил Кравченко, не приводя подробностей.
По его словам, пожар удалось ликвидировать.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине, но, как подчеркивали в Кремле, не по по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьРуслан КравченкоУкраина
 
 
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