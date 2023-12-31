https://ria.ru/20231231/pozdravlenie-1919257007.html

Матвиенко поздравила россиян с Новым годом

Матвиенко поздравила россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2023

Матвиенко поздравила россиян с Новым годом

Уходящий 2023 год был сложным, наша страна с честью выдержала все испытания, смогла противостоять стремлению Запада сломить Россию, в новом году у россиян все... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:11

2023-12-31T15:11

2023-12-31T15:11

общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

новый год

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Уходящий 2023 год был сложным, наша страна с честью выдержала все испытания, смогла противостоять стремлению Запада сломить Россию, в новом году у россиян все получится, залогом этому служат сплоченность и преданность Отечеству, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении. В обращении спикера отмечается, что 2023 год был сложным, наполненным судьбоносными для страны событиями. "Мы с честью выдержали все испытания, смогли противостоять стремлению коллективного Запада сломить Россию, в том числе с помощью беспрецедентного санкционного давления и нагнетания русофобии", - цитирует пресс-служба Совфеда слова Матвиенко. По словам политика, серьезные вызовы еще больше сплотили многонациональный российский народ, для которого безопасность и независимость Отечества, сохранение великого культурного наследия и исторической правды – основа достижения самых высоких целей. "В уходящем году продолжилась масштабная работа по интеграции воссоединенных субъектов Российской Федерации в правовое и социально-экономическое пространство нашей страны, принят ряд важных законодательных инициатив, направленных на системное повышение уровня жизни наших граждан. При этом деятельность палаты не ограничилась только внутриполитическим вектором", - добавила она. Так, заметно укрепились потенциал и роль Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, набрало обороты парламентское измерение БРИКС. Развивалось сотрудничество законодателей в "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках, отметила сенатор. "Плодотворными были контакты по широкому кругу вопросов с нашими единомышленниками из стран глобального Востока и глобального Юга. Все больше зарубежных коллег осознают, что только в многополярном мире, где есть место плюрализму идей и взглядов, уважению ценностей и интересов друг друга, мы сможем выстроить надежную и эффективную архитектуру международных отношений", - подчеркнула спикер. Законодатель отметила, что россиянам еще немало предстоит сделать. "Уверена, что в новом году мы не сбавим темпов и у нас все обязательно получится, ведь залогом этому служат наши сплоченность и преданность Отечеству", - сказала Матвиенко. Парламентарий пожелала всем благополучия, здоровья, успехов и процветания.

https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html

https://ria.ru/20231229/itogi_goda-1918842705.html

https://ria.ru/20231229/god-1918907752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, новый год