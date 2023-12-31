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Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных спецбортом МЧС в Москву - РИА Новости, 31.12.2023
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15:12 31.12.2023 (обновлено: 15:56 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/patsienty-1919257323.html
Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных спецбортом МЧС в Москву
Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных спецбортом МЧС в Москву - РИА Новости, 31.12.2023
Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных спецбортом МЧС в Москву
Эвакуированные пациенты из Белгорода в Москву перенесли полет хорошо, ухудшения состояния нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:12
2023-12-31T15:56
москва
белгород
михаил мурашко
россия
происшествия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Эвакуированные пациенты из Белгорода в Москву перенесли полет хорошо, ухудшения состояния нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 24".Ранее сообщалось, что медицинский спецборт с раненными в результате обстрела Белгорода ВСУ прибыл в Москву, в полете их сопровождали бригады врачей. Всего на борту 25 раненых, все в тяжелом состоянии, из них шесть детей."Перелет прошёл хорошо, пациенты не ухудшились, состояние стабильное",- сказал Мурашко.
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москва, белгород, михаил мурашко, россия, происшествия
Москва, Белгород, Михаил Мурашко, Россия, Происшествия
Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных спецбортом МЧС в Москву

Мурашко: эвакуированные в Москву пациенты из Белгорода перенесли полет хорошо

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт "Жуковский" пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт Жуковский пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода. Стоп-кадр видео
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт "Жуковский" пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Эвакуированные пациенты из Белгорода в Москву перенесли полет хорошо, ухудшения состояния нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 24".
Ранее сообщалось, что медицинский спецборт с раненными в результате обстрела Белгорода ВСУ прибыл в Москву, в полете их сопровождали бригады врачей. Всего на борту 25 раненых, все в тяжелом состоянии, из них шесть детей.
"Перелет прошёл хорошо, пациенты не ухудшились, состояние стабильное",- сказал Мурашко.
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МоскваБелгородМихаил МурашкоРоссияПроисшествия
 
 
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