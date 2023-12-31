https://ria.ru/20231231/patsienty-1919257323.html
Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных спецбортом МЧС в Москву
Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных спецбортом МЧС в Москву - РИА Новости, 31.12.2023
Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных спецбортом МЧС в Москву
Эвакуированные пациенты из Белгорода в Москву перенесли полет хорошо, ухудшения состояния нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:12
2023-12-31T15:12
2023-12-31T15:56
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михаил мурашко
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происшествия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Эвакуированные пациенты из Белгорода в Москву перенесли полет хорошо, ухудшения состояния нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 24".Ранее сообщалось, что медицинский спецборт с раненными в результате обстрела Белгорода ВСУ прибыл в Москву, в полете их сопровождали бригады врачей. Всего на борту 25 раненых, все в тяжелом состоянии, из них шесть детей."Перелет прошёл хорошо, пациенты не ухудшились, состояние стабильное",- сказал Мурашко.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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москва, белгород, михаил мурашко, россия, происшествия
Москва, Белгород, Михаил Мурашко, Россия, Происшествия
Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных спецбортом МЧС в Москву
Мурашко: эвакуированные в Москву пациенты из Белгорода перенесли полет хорошо