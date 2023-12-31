https://ria.ru/20231231/oon-1919193189.html
Заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода
Заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода - РИА Новости, 31.12.2023
Заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода
Заседание СБ ООН было запрошено Россией в связи с обстрелом Белгорода со стороны ВСУ. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T00:05
2023-12-31T00:05
2023-12-31T00:31
белгород
россия
оон
вооруженные силы украины
в мире
массированный обстрел центра белгорода
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Заседание СБ ООН было запрошено Россией в связи с обстрелом Белгорода со стороны ВСУ.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, россия, оон, вооруженные силы украины, в мире, массированный обстрел центра белгорода, видео
Белгород, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире, Массированный обстрел центра Белгорода
Заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода
Заседание СБ ООН было запрошено Россией в связи с обстрелом Белгорода со стороны ВСУ.
2023-12-31T00:05
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Заседание СБ ООН было запрошено Россией в связи с обстрелом Белгорода со стороны ВСУ.