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Заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода

Заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода - РИА Новости, 31.12.2023

Заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом ВСУ Белгорода

Заседание СБ ООН было запрошено Россией в связи с обстрелом Белгорода со стороны ВСУ. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T00:05

2023-12-31T00:05

2023-12-31T00:31

белгород

россия

оон

вооруженные силы украины

в мире

массированный обстрел центра белгорода

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Заседание СБ ООН было запрошено Россией в связи с обстрелом Белгорода со стороны ВСУ.

белгород

россия

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2023

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

белгород, россия, оон, вооруженные силы украины, в мире, массированный обстрел центра белгорода, видео