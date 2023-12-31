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При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.12.2023

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск в субботу, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:03

2023-12-31T14:03

2023-12-31T14:03

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск в субботу, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Во время вчерашнего обстрела Куйбышевского района по улице Шахтопроходчиков получил ранение мужчина 1964 года рождения", - сообщил мэр. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

донецк

куйбышевский район

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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия