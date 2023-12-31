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При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.12.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск в субботу, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:03
2023-12-31T14:03
2023-12-31T14:03
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск в субботу, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Во время вчерашнего обстрела Куйбышевского района по улице Шахтопроходчиков получил ранение мужчина 1964 года рождения", - сообщил мэр. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
донецк
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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мэр Кулемзин: мужчина пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ в субботу