https://ria.ru/20231231/obstrel-1919195665.html
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб человек
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 31.12.2023
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб человек
Еще один человек погиб в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T00:44
2023-12-31T00:44
2023-12-31T00:44
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_428:303:3072:1790_1920x0_80_0_0_b39fa6e5d6cc6ab9287f202df01e0640.jpg
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Еще один человек погиб в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Донецка Алексей Кулемзин в субботу сообщал об одной погибшей и одном пострадавшем при обстреле Петровского района Донецка. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 30 декабря по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) - на территории рынка в микрорайоне "Тихий" погибла еще одна женщина 1959 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20231231/obstrel-1919195520.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_378:252:2773:2048_1920x0_80_0_0_32f7c02be5ab862071129d55a809fadc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб человек
СЦКК: в результате обстрела ВСУ Донецка в субботу погиб еще один человек