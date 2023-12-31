https://ria.ru/20231231/obstrel-1919195665.html

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб человек

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 31.12.2023

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб человек

Еще один человек погиб в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T00:44

2023-12-31T00:44

2023-12-31T00:44

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Еще один человек погиб в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Донецка Алексей Кулемзин в субботу сообщал об одной погибшей и одном пострадавшем при обстреле Петровского района Донецка. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 30 декабря по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) - на территории рынка в микрорайоне "Тихий" погибла еще одна женщина 1959 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20231231/obstrel-1919195520.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк