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В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:44 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/obstrel-1919195665.html
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб человек
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 31.12.2023
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб человек
Еще один человек погиб в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T00:44
2023-12-31T00:44
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Еще один человек погиб в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Донецка Алексей Кулемзин в субботу сообщал об одной погибшей и одном пострадавшем при обстреле Петровского района Донецка. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 30 декабря по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) - на территории рынка в микрорайоне "Тихий" погибла еще одна женщина 1959 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20231231/obstrel-1919195520.html
донецк
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб человек

СЦКК: в результате обстрела ВСУ Донецка в субботу погиб еще один человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Еще один человек погиб в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в субботу сообщал об одной погибшей и одном пострадавшем при обстреле Петровского района Донецка.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР
00:41
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 30 декабря по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) - на территории рынка в микрорайоне "Тихий" погибла еще одна женщина 1959 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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