https://ria.ru/20231231/obstrel-1919195520.html

Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.12.2023

Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 181 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T00:41

2023-12-31T00:41

2023-12-31T00:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 181 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксирован 53 факта ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечается, всего украинские войска выпустили 181 различный боеприпас. Согласно информации СЦКК, за сутки поступили сведения о о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка, а также о ранении семи гражданских лиц в Петровском районе Донецка и трех сотрудников бригады СМП в Кировском районе Донецка. Под огнем в пятницу оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 81 обстрелов.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919185283.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк