Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:41 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/obstrel-1919195520.html
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.12.2023
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 181 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T00:41
2023-12-31T00:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874298472_0:319:2904:1953_1920x0_80_0_0_5802ea91c9b42bccffa3a5c986f2c63f.jpg
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 181 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксирован 53 факта ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечается, всего украинские войска выпустили 181 различный боеприпас. Согласно информации СЦКК, за сутки поступили сведения о о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка, а также о ранении семи гражданских лиц в Петровском районе Донецка и трех сотрудников бригады СМП в Кировском районе Донецка. Под огнем в пятницу оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 81 обстрелов.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919185283.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874298472_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6671764104f8d01a9c3b8cc711e0e45d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 181 боеприпас

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Сотрудники СЦКК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 181 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительством зафиксирован 53 факта ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечается, всего украинские войска выпустили 181 различный боеприпас.
Согласно информации СЦКК, за сутки поступили сведения о о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка, а также о ранении семи гражданских лиц в Петровском районе Донецка и трех сотрудников бригады СМП в Кировском районе Донецка.
Под огнем в пятницу оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 81 обстрелов.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Развожаев назвал обстрел Белгорода варварским и подлым нападением
Вчера, 21:54
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала