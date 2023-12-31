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Небензя назвал США, Британию и Бельгию соучастниками преступлений Киева - РИА Новости, 31.12.2023
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00:58 31.12.2023 (обновлено: 01:01 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919196722.html
Небензя назвал США, Британию и Бельгию соучастниками преступлений Киева
Небензя назвал США, Британию и Бельгию соучастниками преступлений Киева - РИА Новости, 31.12.2023
Небензя назвал США, Британию и Бельгию соучастниками преступлений Киева
Брюссель, Вашингтон и Лондон являются соучастниками преступлений Киева, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН, созванном в связи с... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T00:58
2023-12-31T01:01
белгород
брюссель
вашингтон (штат)
василий небензя
вячеслав гладков
оон
вооруженные силы украины
в мире
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ООН, 31 дек - РИА Новости. Брюссель, Вашингтон и Лондон являются соучастниками преступлений Киева, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН, созванном в связи с ударом по Белгороду. "Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь: Брюссель наряду с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений", - сказал Небензя. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая детей, более 100 человек пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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белгород, брюссель, вашингтон (штат), василий небензя, вячеслав гладков, оон, вооруженные силы украины, в мире, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Брюссель, Вашингтон (штат), Василий Небензя, Вячеслав Гладков, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире, Массированный обстрел центра Белгорода
Небензя назвал США, Британию и Бельгию соучастниками преступлений Киева

Небензя: Брюссель, Вашингтон и Лондон являются соучастниками преступлений Киева

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 31 дек - РИА Новости. Брюссель, Вашингтон и Лондон являются соучастниками преступлений Киева, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН, созванном в связи с ударом по Белгороду.
"Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь: Брюссель наряду с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений", - сказал Небензя.
Голосование СБ ООН - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Небензя осудил отказ Чехии участвовать в заседании ООН по Белгороду
00:54
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая детей, более 100 человек пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
 
БелгородБрюссельВашингтон (штат)Василий НебензяВячеслав ГладковООНВооруженные силы УкраиныВ миреМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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