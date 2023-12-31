https://ria.ru/20231231/morozy-1919259205.html

Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в первые дни января

Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в первые дни января - РИА Новости, 31.12.2023

Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в первые дни января

Департамент транспорта столицы призвал москвичей быть аккуратнее на улицах из-за предстоящей аномально холодной погоды. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:30

2023-12-31T15:30

2023-12-31T15:30

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый год

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843585105_0:106:3062:1828_1920x0_80_0_0_fb2f06c7ab1d378ad6ce969865cc157c.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Департамент транспорта столицы призвал москвичей быть аккуратнее на улицах из-за предстоящей аномально холодной погоды. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что небольшой снег, облачная погода и до минус 13 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь. "По информации МЧС, в период с 1 января по 5 января в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Пожалуйста, будьте аккуратнее на улице", - говорится в Telegram-канале ведомства. Водителей, в свою очередь, просят соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны.

https://ria.ru/20231231/kholod-1919204157.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, евгений тишковец