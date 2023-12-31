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Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в первые дни января - РИА Новости, 31.12.2023
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15:30 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/morozy-1919259205.html
Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в первые дни января
Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в первые дни января - РИА Новости, 31.12.2023
Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в первые дни января
Департамент транспорта столицы призвал москвичей быть аккуратнее на улицах из-за предстоящей аномально холодной погоды. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:30
2023-12-31T15:30
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
евгений тишковец
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Департамент транспорта столицы призвал москвичей быть аккуратнее на улицах из-за предстоящей аномально холодной погоды. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что небольшой снег, облачная погода и до минус 13 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь. "По информации МЧС, в период с 1 января по 5 января в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Пожалуйста, будьте аккуратнее на улице", - говорится в Telegram-канале ведомства. Водителей, в свою очередь, просят соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, евгений тишковец
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год, Евгений Тишковец
Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в первые дни января

Дептранс призвал москвичей быть аккуратнее из-за предстоящих аномальных морозов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПарк Зарядье в Москве
Парк Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Парк Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Департамент транспорта столицы призвал москвичей быть аккуратнее на улицах из-за предстоящей аномально холодной погоды.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что небольшой снег, облачная погода и до минус 13 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь.
«
"По информации МЧС, в период с 1 января по 5 января в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Пожалуйста, будьте аккуратнее на улице", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Водителей, в свою очередь, просят соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны.
Девушка идет по улице в морозную погоду - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый годЕвгений Тишковец
 
 
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