В Кирове отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек — РИА Новости. В Кирове отменили массовые праздничные мероприятия из-за трагедии в Белгороде, заявил глава администрации города Вячеслав Симаков в Telegram-канале."Уважаемые кировчане, мы скорбим вместе с жителями Белгорода по погибшим в результате террористической атаки. В сложившейся ситуации принято решение отменить запланированные в Кирове развлекательные мероприятия. Прошу отнестись с пониманием. Берегите себя", — заявил Симаков.Накануне днем ВСУ ударили по центру Белгорода. По информации Минобороны, Киев применил ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. ПВО перехватила большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В ведомстве подчеркнули, что при прямом попадании снарядов с кассетными боеприпасами последствия оказались бы гораздо хуже. По мнению министерства, ВСУ совершили обстрел, чтобы отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия.По последней информации, жертвами теракта оказались 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Россия созвала СБ ООН из-за этой атаки. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений Киева. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.
Пассажирский автобус на улице в Кирове. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек — РИА Новости. В Кирове отменили массовые праздничные мероприятия из-за трагедии в Белгороде, заявил глава администрации города Вячеслав Симаков в Telegram-канале.
"Уважаемые кировчане, мы скорбим вместе с жителями Белгорода по погибшим в результате террористической атаки. В сложившейся ситуации принято решение отменить запланированные в Кирове развлекательные мероприятия. Прошу отнестись с пониманием. Берегите себя", — заявил Симаков.
Накануне днем ВСУ ударили по центру Белгорода. По информации Минобороны, Киев применил ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. ПВО перехватила большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
В ведомстве подчеркнули, что при прямом попадании снарядов с кассетными боеприпасами последствия оказались бы гораздо хуже. По мнению министерства, ВСУ совершили обстрел, чтобы отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия.
По последней информации, жертвами теракта оказались 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Россия созвала СБ ООН из-за этой атаки. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений Киева. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
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