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Иран продолжит взаимодействие с СБ ООН по вопросу прекращения огня в Газе - РИА Новости, 31.12.2023
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12:07 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/gaza-1919236891.html
Иран продолжит взаимодействие с СБ ООН по вопросу прекращения огня в Газе
Иран продолжит взаимодействие с СБ ООН по вопросу прекращения огня в Газе - РИА Новости, 31.12.2023
Иран продолжит взаимодействие с СБ ООН по вопросу прекращения огня в Газе
Иранская сторона продолжит переговоры и консультации с членами Совета Безопасности ООН в целях установления в секторе Газа режима прекращения огня и мира в... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:07
2023-12-31T12:07
в мире
израиль
иран
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
мид ирана
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ТЕГЕРАН, 31 дек – РИА Новости. Иранская сторона продолжит переговоры и консультации с членами Совета Безопасности ООН в целях установления в секторе Газа режима прекращения огня и мира в палестино-израильском конфликте, об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана, главный переговорщик Тегерана в Вене Али Багери Кяни. "Мы сотрудничаем со всеми странами мира для того, чтобы остановить преступления израильского режима в Газе, а также для того, чтобы угнетённый палестинский народ смог спастись из того положения, которое Израиль создал для них при поддержке США. В этом отношении все независимые государства, в том числе и члены Совета Безопасности ООН, входят в повестку дня взаимодействия, консультаций и сотрудничества с Исламской республикой Иран", - сказал Багери Кяни. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231231/palestina-1919224708.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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в мире, израиль, иран, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, мид ирана
В мире, Израиль, Иран, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, МИД Ирана
Иран продолжит взаимодействие с СБ ООН по вопросу прекращения огня в Газе

МИД Ирана: взаимодействие с СБ ООН по прекращению огня в Газе продолжится

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа
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ТЕГЕРАН, 31 дек – РИА Новости. Иранская сторона продолжит переговоры и консультации с членами Совета Безопасности ООН в целях установления в секторе Газа режима прекращения огня и мира в палестино-израильском конфликте, об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана, главный переговорщик Тегерана в Вене Али Багери Кяни.
"Мы сотрудничаем со всеми странами мира для того, чтобы остановить преступления израильского режима в Газе, а также для того, чтобы угнетённый палестинский народ смог спастись из того положения, которое Израиль создал для них при поддержке США. В этом отношении все независимые государства, в том числе и члены Совета Безопасности ООН, входят в повестку дня взаимодействия, консультаций и сотрудничества с Исламской республикой Иран", - сказал Багери Кяни.
Участники акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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Вчера, 09:38
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября 2023, 08:00
По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
8 ноября 2023, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильИранХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНМИД Ирана
 
 
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