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Вице-спикер ГД Даванков отправился в Белгород для помощи пострадавшим - РИА Новости, 31.12.2023
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07:25 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919214097.html
Вице-спикер ГД Даванков отправился в Белгород для помощи пострадавшим
Вице-спикер ГД Даванков отправился в Белгород для помощи пострадавшим - РИА Новости, 31.12.2023
Вице-спикер ГД Даванков отправился в Белгород для помощи пострадавшим
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что отправился с командой в Белгород для помощи пострадавшим в результате украинского обстрела. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T07:25
2023-12-31T07:25
массированный обстрел центра белгорода
белгород
россия
владислав даванков
вячеслав гладков
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что отправился с командой в Белгород для помощи пострадавшим в результате украинского обстрела. "Друзья, есть логика намерений, а есть - обстоятельств. Поэтому отменили все наши новогодние планы и вместе с командой едем в Белгород. Там уже работают наши волонтеры и руководитель регионального отделения "Новых людей" Александр Харыбин. Помогают пострадавшим, разгребают завалы", - написал он в своем Telegram-канале.Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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массированный обстрел центра белгорода, белгород, россия, владислав даванков, вячеслав гладков, госдума рф, вооруженные силы украины
Массированный обстрел центра Белгорода, Белгород, Россия, Владислав Даванков, Вячеслав Гладков, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Вице-спикер ГД Даванков отправился в Белгород для помощи пострадавшим

Вице-спикер ГД Даванков посетит Белгород для помощи пострадавшим от удара ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков
Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что отправился с командой в Белгород для помощи пострадавшим в результате украинского обстрела.
"Друзья, есть логика намерений, а есть - обстоятельств. Поэтому отменили все наши новогодние планы и вместе с командой едем в Белгород. Там уже работают наши волонтеры и руководитель регионального отделения "Новых людей" Александр Харыбин. Помогают пострадавшим, разгребают завалы", - написал он в своем Telegram-канале.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Помощник президента Российской Федерации Игорь Щёголев - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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Массированный обстрел центра БелгородаБелгородРоссияВладислав ДаванковВячеслав ГладковГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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