https://ria.ru/20231231/belgorod-1919214097.html

Вице-спикер ГД Даванков отправился в Белгород для помощи пострадавшим

Вице-спикер ГД Даванков отправился в Белгород для помощи пострадавшим - РИА Новости, 31.12.2023

Вице-спикер ГД Даванков отправился в Белгород для помощи пострадавшим

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что отправился с командой в Белгород для помощи пострадавшим в результате украинского обстрела. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T07:25

2023-12-31T07:25

2023-12-31T07:25

массированный обстрел центра белгорода

белгород

россия

владислав даванков

вячеслав гладков

госдума рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что отправился с командой в Белгород для помощи пострадавшим в результате украинского обстрела. "Друзья, есть логика намерений, а есть - обстоятельств. Поэтому отменили все наши новогодние планы и вместе с командой едем в Белгород. Там уже работают наши волонтеры и руководитель регионального отделения "Новых людей" Александр Харыбин. Помогают пострадавшим, разгребают завалы", - написал он в своем Telegram-канале.Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/belgorod-1919200742.html

белгород

россия

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массированный обстрел центра белгорода, белгород, россия, владислав даванков, вячеслав гладков, госдума рф, вооруженные силы украины