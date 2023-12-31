Вице-спикер ГД Даванков отправился в Белгород для помощи пострадавшим
Вице-спикер ГД Даванков посетит Белгород для помощи пострадавшим от удара ВСУ
Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что отправился с командой в Белгород для помощи пострадавшим в результате украинского обстрела.
"Друзья, есть логика намерений, а есть - обстоятельств. Поэтому отменили все наши новогодние планы и вместе с командой едем в Белгород. Там уже работают наши волонтеры и руководитель регионального отделения "Новых людей" Александр Харыбин. Помогают пострадавшим, разгребают завалы", - написал он в своем Telegram-канале.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.