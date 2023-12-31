https://ria.ru/20231231/belgorod-1919197335.html

Небензя: всех организаторов и исполнителей теракта в Белгороде накажут

Небензя: всех организаторов и исполнителей теракта в Белгороде накажут - РИА Новости, 31.12.2023

Небензя: всех организаторов и исполнителей теракта в Белгороде накажут

Все организаторы и исполнители террористической атаки на Белгород понесут наказание, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T01:07

2023-12-31T01:07

2023-12-31T01:29

василий небензя

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгород

россия

оон

массированный обстрел центра белгорода

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ООН, 31 дек – РИА Новости. Все организаторы и исполнители террористической атаки на Белгород понесут наказание, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание", - сказала Небензя. "Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта, совершенного с использованием запрещенных в большинстве западных государств кассетных боеприпасов, и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - подчеркну он. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919196166.html

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василий небензя, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, россия, оон, массированный обстрел центра белгорода