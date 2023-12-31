Небензя: всех организаторов и исполнителей теракта в Белгороде накажут
Небензя: организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание
© AP Photo / Jason DeCrowПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Jason DeCrow
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 31 дек – РИА Новости. Все организаторы и исполнители террористической атаки на Белгород понесут наказание, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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"Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание", - сказала Небензя.
"Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта, совершенного с использованием запрещенных в большинстве западных государств кассетных боеприпасов, и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - подчеркну он.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.