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На Донецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:05 31.12.2023 (обновлено: 16:18 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/ataki-1919264435.html
На Донецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ
На Донецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 31.12.2023
На Донецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ
Российские войска на донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Богдановки и Георгиевки, потери противника составили до 300... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:05
2023-12-31T16:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
клещеевка
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Богдановки и Георгиевки, потери противника составили до 300 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 56-й мотопехотной, 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Георгиевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.Также, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие Д-30, гаубица М119 американского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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россия, вооруженные силы украины, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Клещеевка
На Донецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ

МО: На Донецком направлении российские войска отразили три атаки ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Богдановки и Георгиевки, потери противника составили до 300 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 56-й мотопехотной, 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Георгиевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
Также, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие Д-30, гаубица М119 американского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКлещеевка
 
 
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