В одном он прав. Экс-разведчица США унизила отчаявшегося Зеленского
Экс-офицер Пентагона Коффлер: никто не верит в возможность успеха Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Никто со здравым смыслом не верит, что Украина способна одержать верх над Россией, пишет в статье для Fox News экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
Она отметила уверенный тон президента России Владимира Путина, откровенно высмеивающего комментарии американских чиновников о том, что помощь Запада "вынудит" Москву пойти на уступки Киеву.
"Если честно взвесить ситуацию – на что вашингтонский истеблишмент, похоже, неспособен, будь то Афганистан или Украина, – Путин гораздо более реалистичен, чем Зеленский, который продолжает не принимать ничего, кроме "победы"", - отметила автор.
Эксперт напомнила о недавних словах Зеленского в интервью журналу Time о том, что "никто не верит в победу" так, как он. "Зеленский прав. Никто со здравым смыслом не верит, что Украина может победить Россию, население которой в три раза превышает население Украины…", - подчеркнула Коффлер.
По ее словам, "даже" американские СМИ, которые последние два года вместо объективного анализа "слепо" поддерживали Киев, практически признали, что Россия "переварит" арсенал Зеленского и западную помощь Украине.
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"Математика не лжет, как бы ни старался вашингтонский истеблишмент подтасовать цифры. К сожалению, в наступающем году – точно так же, как в прошлом и за много лет до этого, во время "вечной войны" в Афганистане – команда Байдена продолжит пытаться выжать из нас еще несколько миллиардов, обещая, что победа Украины не за горами", - посетовала автор.
При этом подобное "примитивное мышление" почти наверняка приведет к еще большему разрушению Украины, резюмировала Коффлер.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.