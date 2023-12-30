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В одном он прав. Экс-разведчица США унизила отчаявшегося Зеленского - РИА Новости, 30.12.2023
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03:40 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/zelenskiy-1919078479.html
В одном он прав. Экс-разведчица США унизила отчаявшегося Зеленского
В одном он прав. Экс-разведчица США унизила отчаявшегося Зеленского - РИА Новости, 30.12.2023
В одном он прав. Экс-разведчица США унизила отчаявшегося Зеленского
Никто со здравым смыслом не верит, что Украина способна одержать верх над Россией, пишет в статье для Fox News экс-сотрудница разведывательного управления... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T03:40
2023-12-30T03:40
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
ребекка коффлер
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Никто со здравым смыслом не верит, что Украина способна одержать верх над Россией, пишет в статье для Fox News экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.Она отметила уверенный тон президента России Владимира Путина, откровенно высмеивающего комментарии американских чиновников о том, что помощь Запада "вынудит" Москву пойти на уступки Киеву."Если честно взвесить ситуацию – на что вашингтонский истеблишмент, похоже, неспособен, будь то Афганистан или Украина, – Путин гораздо более реалистичен, чем Зеленский, который продолжает не принимать ничего, кроме "победы"", - отметила автор.Эксперт напомнила о недавних словах Зеленского в интервью журналу Time о том, что "никто не верит в победу" так, как он. "Зеленский прав. Никто со здравым смыслом не верит, что Украина может победить Россию, население которой в три раза превышает население Украины…", - подчеркнула Коффлер.По ее словам, "даже" американские СМИ, которые последние два года вместо объективного анализа "слепо" поддерживали Киев, практически признали, что Россия "переварит" арсенал Зеленского и западную помощь Украине."Математика не лжет, как бы ни старался вашингтонский истеблишмент подтасовать цифры. К сожалению, в наступающем году – точно так же, как в прошлом и за много лет до этого, во время "вечной войны" в Афганистане – команда Байдена продолжит пытаться выжать из нас еще несколько миллиардов, обещая, что победа Украины не за горами", - посетовала автор.При этом подобное "примитивное мышление" почти наверняка приведет к еще большему разрушению Украины, резюмировала Коффлер.ВСУ в начале июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919078295.html
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918593382.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, ребекка коффлер, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Ребекка Коффлер, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО
В одном он прав. Экс-разведчица США унизила отчаявшегося Зеленского

Экс-офицер Пентагона Коффлер: никто не верит в возможность успеха Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Никто со здравым смыслом не верит, что Украина способна одержать верх над Россией, пишет в статье для Fox News экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
Она отметила уверенный тон президента России Владимира Путина, откровенно высмеивающего комментарии американских чиновников о том, что помощь Запада "вынудит" Москву пойти на уступки Киеву.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Небензя: время киевского режима истекает
Вчера, 03:26
"Если честно взвесить ситуацию – на что вашингтонский истеблишмент, похоже, неспособен, будь то Афганистан или Украина, – Путин гораздо более реалистичен, чем Зеленский, который продолжает не принимать ничего, кроме "победы"", - отметила автор.
Эксперт напомнила о недавних словах Зеленского в интервью журналу Time о том, что "никто не верит в победу" так, как он. "Зеленский прав. Никто со здравым смыслом не верит, что Украина может победить Россию, население которой в три раза превышает население Украины…", - подчеркнула Коффлер.
По ее словам, "даже" американские СМИ, которые последние два года вместо объективного анализа "слепо" поддерживали Киев, практически признали, что Россия "переварит" арсенал Зеленского и западную помощь Украине.
«
"Математика не лжет, как бы ни старался вашингтонский истеблишмент подтасовать цифры. К сожалению, в наступающем году – точно так же, как в прошлом и за много лет до этого, во время "вечной войны" в Афганистане – команда Байдена продолжит пытаться выжать из нас еще несколько миллиардов, обещая, что победа Украины не за горами", - посетовала автор.
При этом подобное "примитивное мышление" почти наверняка приведет к еще большему разрушению Украины, резюмировала Коффлер.
ВСУ в начале июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Постпред Ульянов назвал США главным бенефициаром конфликта на Украине
28 декабря, 00:27
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийРебекка КоффлерВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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