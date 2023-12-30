https://ria.ru/20231230/zelenskiy-1919074188.html

Зеленскому сообщили, какой "сюрприз" ему приготовила Россия на Новый год

Зеленскому сообщили, какой "сюрприз" ему приготовила Россия на Новый год - РИА Новости, 30.12.2023

Зеленскому сообщили, какой "сюрприз" ему приготовила Россия на Новый год

Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине вплоть до Нового года, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T01:34

2023-12-30T01:34

2023-12-30T02:44

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине вплоть до Нового года, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Я думаю сегодня опять будут бомбить. С 29-го на 30-е. С 30-го на 31-е. Украинцы не смогут отметить Новый год. Они будут встречать его в бомбоубежищах <…>. Приготовьтесь, так как теперь вообще непонятно, куда может прилететь", — предупредил Соскин.Успешный удар России продемонстрировал, что противовоздушная оборона Украины не может выдерживать такие атаки, выразил мнение эксперт.По словам Соскина, такой ход Москвы в очередной раз убедил Запад, что финансовая и военная поддержка Украины потеряла всякий смысл."На Западе все уже понимают, что Украина ничего сделать не может. Им дали сотни миллиардов, а они даже не могут сделать нормальную ПВО. Россия все равно сильнее. Так зачем Украине давать деньги, оружие?" — пояснил аналитик.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231229/vsu-1919003392.html

https://ria.ru/20231230/zelenskaya-1919076597.html

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