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Зеленскому сообщили, какой "сюрприз" ему приготовила Россия на Новый год - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:34 30.12.2023 (обновлено: 02:44 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/zelenskiy-1919074188.html
Зеленскому сообщили, какой "сюрприз" ему приготовила Россия на Новый год
Зеленскому сообщили, какой "сюрприз" ему приготовила Россия на Новый год - РИА Новости, 30.12.2023
Зеленскому сообщили, какой "сюрприз" ему приготовила Россия на Новый год
Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине вплоть до Нового года, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T01:34
2023-12-30T02:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
олег соскин
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине вплоть до Нового года, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Я думаю сегодня опять будут бомбить. С 29-го на 30-е. С 30-го на 31-е. Украинцы не смогут отметить Новый год. Они будут встречать его в бомбоубежищах &lt;…&gt;. Приготовьтесь, так как теперь вообще непонятно, куда может прилететь", — предупредил Соскин.Успешный удар России продемонстрировал, что противовоздушная оборона Украины не может выдерживать такие атаки, выразил мнение эксперт.По словам Соскина, такой ход Москвы в очередной раз убедил Запад, что финансовая и военная поддержка Украины потеряла всякий смысл."На Западе все уже понимают, что Украина ничего сделать не может. Им дали сотни миллиардов, а они даже не могут сделать нормальную ПВО. Россия все равно сильнее. Так зачем Украине давать деньги, оружие?" — пояснил аналитик.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231229/vsu-1919003392.html
https://ria.ru/20231230/zelenskaya-1919076597.html
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в мире, украина, россия, москва, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Олег Соскин
Зеленскому сообщили, какой "сюрприз" ему приготовила Россия на Новый год

Соскин: украинцам нужно приготовиться к ракетным атакам на Новый год

© AP Photo / Felipe DanaНовогодняя ель в Киеве
Новогодняя ель в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Новогодняя ель в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине вплоть до Нового года, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Я думаю сегодня опять будут бомбить. С 29-го на 30-е. С 30-го на 31-е. Украинцы не смогут отметить Новый год. Они будут встречать его в бомбоубежищах <…>. Приготовьтесь, так как теперь вообще непонятно, куда может прилететь", — предупредил Соскин.
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Успешный удар России продемонстрировал, что противовоздушная оборона Украины не может выдерживать такие атаки, выразил мнение эксперт.
По словам Соскина, такой ход Москвы в очередной раз убедил Запад, что финансовая и военная поддержка Украины потеряла всякий смысл.
«
"На Западе все уже понимают, что Украина ничего сделать не может. Им дали сотни миллиардов, а они даже не могут сделать нормальную ПВО. Россия все равно сильнее. Так зачем Украине давать деньги, оружие?" — пояснил аналитик.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваОлег Соскин
 
 
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