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"Горите в аду": на жену Зеленского набросились после слов про удар России - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:40 30.12.2023 (обновлено: 02:42 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/zelenskaya-1919076597.html
"Горите в аду": на жену Зеленского набросились после слов про удар России
"Горите в аду": на жену Зеленского набросились после слов про удар России - РИА Новости, 30.12.2023
"Горите в аду": на жену Зеленского набросились после слов про удар России
Жена Владимира Зеленского Елена после ее публикации о российском ударе по территории Украины столкнулась с жесткой критикой украинских пользователей социальной... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T02:40
2023-12-30T02:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена после ее публикации о российском ударе по территории Украины столкнулась с жесткой критикой украинских пользователей социальной сети X.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.Зеленская заявила, что Украина пережила очень тяжелую ночь из-за атак десятков ракет и дронов. "Держимся вместе. Украинцы сильные. Мы выстоим", — написала она."Ты со своим мужем точно выстоишь! А что делать обычным украинцам?" — задал вопрос неВатний Краматорськ."Мы выстоим, а вы сядете", — пригрозил Hel60."Шла бы ты к *** (куда подальше. — Прим. ред.) вместе со своим "несокрушимым". Это все ваша вина. Чтоб вы горели в аду всем свои семейством и потомками", — обрушился проклятиями Dmytro B."Спичрайтеров не коробит это писать? Скумбрия (закрепившееся прозвище Зеленской. — Прим. ред.) видимо шопится где-то и чихать хотела на обстрелы", — написал Victory."Прочитал комментарии и понял: вот так выглядит народная любовь", — пошутил Файний Легінь."Лицемерная тварь", — коротко отметил Pro Venom.
https://ria.ru/20231229/ukraina-1919064110.html
https://ria.ru/20231230/zelenskiy-1919074188.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский

"Горите в аду": на жену Зеленского набросились после слов про удар России

© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена после ее публикации о российском ударе по территории Украины столкнулась с жесткой критикой украинских пользователей социальной сети X.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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Зеленская заявила, что Украина пережила очень тяжелую ночь из-за атак десятков ракет и дронов. "Держимся вместе. Украинцы сильные. Мы выстоим", — написала она.
"Ты со своим мужем точно выстоишь! А что делать обычным украинцам?" — задал вопрос неВатний Краматорськ.
«
"Мы выстоим, а вы сядете", — пригрозил Hel60.
"Шла бы ты к *** (куда подальше. — Прим. ред.) вместе со своим "несокрушимым". Это все ваша вина. Чтоб вы горели в аду всем свои семейством и потомками", — обрушился проклятиями Dmytro B.
"Спичрайтеров не коробит это писать? Скумбрия (закрепившееся прозвище Зеленской. — Прим. ред.) видимо шопится где-то и чихать хотела на обстрелы", — написал Victory.
«
"Прочитал комментарии и понял: вот так выглядит народная любовь", — пошутил Файний Легінь.
"Лицемерная тварь", — коротко отметил Pro Venom.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
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