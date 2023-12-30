https://ria.ru/20231230/zelenskaya-1919076597.html

"Горите в аду": на жену Зеленского набросились после слов про удар России

"Горите в аду": на жену Зеленского набросились после слов про удар России - РИА Новости, 30.12.2023

"Горите в аду": на жену Зеленского набросились после слов про удар России

Жена Владимира Зеленского Елена после ее публикации о российском ударе по территории Украины столкнулась с жесткой критикой украинских пользователей социальной... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T02:40

2023-12-30T02:40

2023-12-30T02:42

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена после ее публикации о российском ударе по территории Украины столкнулась с жесткой критикой украинских пользователей социальной сети X.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.Зеленская заявила, что Украина пережила очень тяжелую ночь из-за атак десятков ракет и дронов. "Держимся вместе. Украинцы сильные. Мы выстоим", — написала она."Ты со своим мужем точно выстоишь! А что делать обычным украинцам?" — задал вопрос неВатний Краматорськ."Мы выстоим, а вы сядете", — пригрозил Hel60."Шла бы ты к *** (куда подальше. — Прим. ред.) вместе со своим "несокрушимым". Это все ваша вина. Чтоб вы горели в аду всем свои семейством и потомками", — обрушился проклятиями Dmytro B."Спичрайтеров не коробит это писать? Скумбрия (закрепившееся прозвище Зеленской. — Прим. ред.) видимо шопится где-то и чихать хотела на обстрелы", — написал Victory."Прочитал комментарии и понял: вот так выглядит народная любовь", — пошутил Файний Легінь."Лицемерная тварь", — коротко отметил Pro Venom.

https://ria.ru/20231229/ukraina-1919064110.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский