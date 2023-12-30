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Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды - РИА Новости, 30.12.2023
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03:58 30.12.2023 (обновлено: 10:50 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/zaderzhanie-1919079199.html
Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды
Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды - РИА Новости, 30.12.2023
Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды
Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T03:58
2023-12-30T10:50
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
ирина волк
владимир легойда
следственный комитет россии (ск рф)
московский патриархат
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.&quot;Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы&quot;, — написала она.Как уточнили в СК, предполагаемый преступник напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей. Он забрал деньги, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ "Мещерино-Чурилково". Подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска.Задержанный уже дал признательные показания. &quot;Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему: давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил&quot;, — сказал он на допросе.Ранее Следственный комитет сообщили об убийстве пожилого человека в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Владимира Легойды.По информации следствия, тело 90-летнего мужчины нашли на обочине дороги со множеством колото-резаных ран.
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РИА Новости
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96
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московская область (подмосковье), происшествия, россия, ирина волк, владимир легойда, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, Ирина Волк, Владимир Легойда, Следственный комитет России (СК РФ), Московский Патриархат
Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды

Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве Романа Легойды

© СК РФЗадержание подозреваемого в убийстве 90-летнего Романа Легойды — отца Владимира Легойды. Кадр видео
Задержание подозреваемого в убийстве 90-летнего Романа Легойды — отца Владимира Легойды. Кадр видео
© СК РФ
Задержание подозреваемого в убийстве 90-летнего Романа Легойды — отца Владимира Легойды. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«

"Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", — написала она.

Как уточнили в СК, предполагаемый преступник напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей. Он забрал деньги, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ "Мещерино-Чурилково".
Подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска.
Задержанный уже дал признательные показания.
«

"Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему: давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил", — сказал он на допросе.

Ранее Следственный комитет сообщили об убийстве пожилого человека в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Владимира Легойды.
По информации следствия, тело 90-летнего мужчины нашли на обочине дороги со множеством колото-резаных ран.
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияРоссияИрина ВолкВладимир ЛегойдаСледственный комитет России (СК РФ)Московский Патриархат
 
 
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