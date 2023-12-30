https://ria.ru/20231230/zaderzhanie-1919079199.html

Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды

Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды - РИА Новости, 30.12.2023

Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T03:58

2023-12-30T03:58

2023-12-30T10:50

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

ирина волк

владимир легойда

следственный комитет россии (ск рф)

московский патриархат

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале."Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", — написала она.Как уточнили в СК, предполагаемый преступник напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей. Он забрал деньги, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ "Мещерино-Чурилково". Подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска.Задержанный уже дал признательные показания. "Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему: давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил", — сказал он на допросе.Ранее Следственный комитет сообщили об убийстве пожилого человека в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Владимира Легойды.По информации следствия, тело 90-летнего мужчины нашли на обочине дороги со множеством колото-резаных ран.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), происшествия, россия, ирина волк, владимир легойда, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат