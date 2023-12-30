Каховского водохранилища как такового больше нет, заявил Сальдо
Сальдо: Каховского водохранилища как такового после подрыва плотины уже нет
© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Каховское водохранилище как таковое уже не существует после подрыва Киевом плотины в июне, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
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"Трагическим событием было <...> разрушение Каховской плотины и уничтожение Каховского водохранилища. Его сейчас уже нет", — сказал он.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. В результате начался нерегулируемый сброс воды из Каховского водохранилища и затопление прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. Жертвами затопления стали 59 человек. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
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