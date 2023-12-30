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Каховского водохранилища как такового больше нет, заявил Сальдо

Каховского водохранилища как такового больше нет, заявил Сальдо - РИА Новости, 30.12.2023

Каховского водохранилища как такового больше нет, заявил Сальдо

Каховское водохранилище как таковое уже не существует после подрыва Киевом плотины в июне, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:56

2023-12-30T18:56

2023-12-30T20:06

россия

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Каховское водохранилище как таковое уже не существует после подрыва Киевом плотины в июне, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Таврия"."Трагическим событием было <...> разрушение Каховской плотины и уничтожение Каховского водохранилища. Его сейчас уже нет", — сказал он.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. В результате начался нерегулируемый сброс воды из Каховского водохранилища и затопление прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. Жертвами затопления стали 59 человек. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.

россия

херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф)