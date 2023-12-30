https://ria.ru/20231230/ukraina-1919077042.html

Три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства, заявил Небензя

Три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства, заявил Небензя - РИА Новости, 30.12.2023

Три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства, заявил Небензя

Три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T02:58

2023-12-30T02:58

2023-12-30T02:58

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ООН, 30 дек - РИА Новости. Три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Даже у прозападных украинцев оптимизм заметно поубавился, общество давно уже не питает никаких иллюзий", - сказал Небензя. По его словам, жители Украины прекрасно понимают, что власти страны их предали, "что их братьев, мужей и сыновей приносят в жертву в угоду геополитическим целям Запада по сдерживанию России и ради того, чтобы коррупционный режим оставался у кормушки". "Недавние исследования это подтверждают: 75% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными. Эти тенденции наглядно демонстрирует паническая активность тех жителей страны, кто успел выехать за рубеж. Они сейчас штурмуют консульства Украины за границей в надежде продлить истекающие документы и переоформить имущество на жен", - подчеркнул он. Ранее замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая задала в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) вопрос о том, готовы ли украинские мужчины отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. Из 1011 участников опроса почти 74% ответили утвердительно. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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украина, россия, василий небензя, владимир зеленский, оон, верховная рада украины, в мире