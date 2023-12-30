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Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым преступлением от бессилия - РИА Новости, 30.12.2023
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20:58 30.12.2023 (обновлено: 21:23 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/udar-1919182186.html
Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым преступлением от бессилия
Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым преступлением от бессилия - РИА Новости, 30.12.2023
Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым преступлением от бессилия
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что террористический удар по Белгороду и гибель граждан – "кровавое преступление бандеровских ублюдков... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:58
2023-12-30T21:23
белгород
россия
белгородская область
вячеслав гладков
дмитрий медведев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что террористический удар по Белгороду и гибель граждан – "кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте". "Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан – кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших", - написал он на странице во "ВКонтакте". &quot;Мы – не они. Хотя, вероятно, какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооружённые силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа. Тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев. В пятницу российская армия нанесла серьёзный ущерб военной и иной инфраструктуре неонацистского режима. Боевая работа будет продолжена. А у тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами. С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока ещё контролируют&quot;, - добавил он.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Уголовное дело возбуждено по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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белгород, россия, белгородская область, вячеслав гладков, дмитрий медведев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, киев
Белгород, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Дмитрий Медведев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода, Киев
Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым преступлением от бессилия

Медведев об ударе по Белгороду: кровавое преступление бандеровских ублюдков

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия удара украинских войск по центру Белгорода
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия удара украинских войск по центру Белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что террористический удар по Белгороду и гибель граждан – "кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте".
«
"Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан – кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших", - написал он на странице во "ВКонтакте".
«

"Мы – не они. Хотя, вероятно, какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооружённые силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа. Тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев. В пятницу российская армия нанесла серьёзный ущерб военной и иной инфраструктуре неонацистского режима. Боевая работа будет продолжена. А у тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами. С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока ещё контролируют", - добавил он.

Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Уголовное дело возбуждено по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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БелгородРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковДмитрий МедведевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра БелгородаКиев
 
 
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