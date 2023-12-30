https://ria.ru/20231230/udar-1919182186.html

Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым преступлением от бессилия

Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым преступлением от бессилия - РИА Новости, 30.12.2023

Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым преступлением от бессилия

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что террористический удар по Белгороду и гибель граждан – "кровавое преступление бандеровских ублюдков... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:58

2023-12-30T20:58

2023-12-30T21:23

белгород

россия

белгородская область

вячеслав гладков

дмитрий медведев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что террористический удар по Белгороду и гибель граждан – "кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте". "Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан – кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших", - написал он на странице во "ВКонтакте". "Мы – не они. Хотя, вероятно, какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооружённые силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа. Тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев. В пятницу российская армия нанесла серьёзный ущерб военной и иной инфраструктуре неонацистского режима. Боевая работа будет продолжена. А у тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами. С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока ещё контролируют", - добавил он.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Уголовное дело возбуждено по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919181153.html

белгород

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белгород, россия, белгородская область, вячеслав гладков, дмитрий медведев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, киев