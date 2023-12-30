https://ria.ru/20231230/tupik-1919108168.html

Сложные решения. На Западе заговорили о тупике Зеленского после краха ВСУ

Сложные решения. На Западе заговорили о тупике Зеленского после краха ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023

Сложные решения. На Западе заговорили о тупике Зеленского после краха ВСУ

По итогам текущего года президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, поскольку ВСУ потерпели крах на поле боя, а западная поддержка... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T11:54

2023-12-30T11:54

2023-12-30T11:54

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. По итогам текущего года президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, поскольку ВСУ потерпели крах на поле боя, а западная поддержка иссякает, заявил вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл в статье для Sky News."Год, начавшийся с такого оптимизма в отношении Украины, поставил Зеленского перед сложными решениями как для будущего его народа, так и для своего собственного", — отметил он.Белл также подчеркнул, что успехи российской армии свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России."Однако ключевыми показателем успеха в этом конфликте является завоеванная территория, а Украине не удалось вернуть утраченную территорию, как ожидалось", —резюмировал военный.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет и безопасность.

https://ria.ru/20231230/udary-1919098187.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины