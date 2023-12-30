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Сложные решения. На Западе заговорили о тупике Зеленского после краха ВСУ
Сложные решения. На Западе заговорили о тупике Зеленского после краха ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
Сложные решения. На Западе заговорили о тупике Зеленского после краха ВСУ
По итогам текущего года президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, поскольку ВСУ потерпели крах на поле боя, а западная поддержка... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T11:54
2023-12-30T11:54
2023-12-30T11:54
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. По итогам текущего года президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, поскольку ВСУ потерпели крах на поле боя, а западная поддержка иссякает, заявил вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл в статье для Sky News."Год, начавшийся с такого оптимизма в отношении Украины, поставил Зеленского перед сложными решениями как для будущего его народа, так и для своего собственного", — отметил он.Белл также подчеркнул, что успехи российской армии свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России."Однако ключевыми показателем успеха в этом конфликте является завоеванная территория, а Украине не удалось вернуть утраченную территорию, как ожидалось", —резюмировал военный.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет и безопасность.
https://ria.ru/20231230/udary-1919098187.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Сложные решения. На Западе заговорили о тупике Зеленского после краха ВСУ
Sky News: Зеленский оказался в тупике по итогам года