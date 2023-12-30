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На Купянском участке развернули сеть связи длиной более тысячи километров
На Купянском участке развернули сеть связи длиной более тысячи километров - РИА Новости, 30.12.2023
На Купянском участке развернули сеть связи длиной более тысячи километров
Связисты 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск на купянском участке фронта развернули сеть управления связи общей протяженностью свыше тысячи... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T04:07
2023-12-30T04:07
2023-12-30T04:07
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Связисты 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск на купянском участке фронта развернули сеть управления связи общей протяженностью свыше тысячи километров, сообщили журналистам в Минобороны России. "Специалисты войск связи подразделений 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск развернули сеть управления войсками общей протяженностью свыше тысячи километров", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, были организованы узлы связи по линейным, спутниковым, радиорелейным каналам и станциям. "Войска связи не стоят на месте, разворачивают их постоянно на новых местах. Линии связи приходят паутиной проводов и сигналов на сотни и тысячи километров, за ними следят день и ночь, связь должна быть всегда. В ходе проведения СВО мы получили колоссальный опыт, и наши связисты каждый день выполняют свои задачи, в том числе и на переднем крае с риском для жизни", - сказал начальник штаба батальона связи с позывным "Лира".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
На Купянском участке развернули сеть связи длиной более тысячи километров
Связисты развернули на Купянском участке сеть длиной более тысячи километров
ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Связисты 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск на купянском участке фронта развернули сеть управления связи общей протяженностью свыше тысячи километров, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Специалисты войск связи подразделений 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск развернули сеть управления войсками общей протяженностью свыше тысячи километров", - сообщили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, были организованы узлы связи по линейным, спутниковым, радиорелейным каналам и станциям.
"Войска связи не стоят на месте, разворачивают их постоянно на новых местах. Линии связи приходят паутиной проводов и сигналов на сотни и тысячи километров, за ними следят день и ночь, связь должна быть всегда. В ходе проведения СВО мы получили колоссальный опыт, и наши связисты каждый день выполняют свои задачи, в том числе и на переднем крае с риском для жизни", - сказал начальник штаба батальона связи с позывным "Лира".
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