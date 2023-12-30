https://ria.ru/20231230/ssha-1919080601.html

Американцы озвучили свое отношение к уходящему 2023 году

Американцы озвучили свое отношение к уходящему 2023 году - РИА Новости, 30.12.2023

Американцы озвучили свое отношение к уходящему 2023 году

Две трети американцев сочли уходящий 2023 год плохим для США, следует из опроса, проведенного компаниями Beacon Research и Shaw & Company Research для... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T04:25

2023-12-30T04:25

2023-12-30T04:25

сша

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Две трети американцев сочли уходящий 2023 год плохим для США, следует из опроса, проведенного компаниями Beacon Research и Shaw & Company Research для телеканала Fox News. Из результатов опроса следует, что уходящий год оценивают как плохой для США 66% респондентов. По сравнению с данными аналогичного опроса, проведенного в конце 2022 года, этот показатель упал на 1%. Чуть менее четверти (24%) опрошенных назвали 2023 год хорошим, в то время как 2022 год в предыдущем опросе оценивали положительно 25% респондентов. Из опроса также следует, что 53% американцев считают уходящий год плохим для себя и своей семьи. В предыдущем опросе такую негативную оценку 2022 году дали 52% респондентов. Число позитивно оценивших прошедший год в 2023 выросло на 2% и составило 39%. 7% оценили 2023 год неоднозначно, 1% не смог дать ответ на вопрос. Опрос проводился 10-13 декабря среди 1007 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет три процентных пункта.

https://ria.ru/20231229/pessimizm-1918882710.html

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