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ВСУ готовят новую линию обороны, заявил Балицкий - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919115516.html
ВСУ готовят новую линию обороны, заявил Балицкий
ВСУ готовят новую линию обороны, заявил Балицкий - РИА Новости, 30.12.2023
ВСУ готовят новую линию обороны, заявил Балицкий
Украинские войска отходят и готовят новую линию обороны на запорожском направлении, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:06
2023-12-30T13:06
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска отходят и готовят новую линию обороны на запорожском направлении, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ. Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов", - написал Балицкий, ссылаясь на анализ обстановки на линии фронта, полученный от командования российских войск на запорожском направлении. По его словам, российские подразделения продолжают слаженную боевую работу. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20231227/zavershenie-1918506391.html
https://ria.ru/20231230/kontrnastuplenie-1919115142.html
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россия, запорожская область, евгений балицкий, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ готовят новую линию обороны, заявил Балицкий

Балицкий заявил, что ВСУ готовят новую линию обороны на Запорожском направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска отходят и готовят новую линию обороны на запорожском направлении, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ. Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов", - написал Балицкий, ссылаясь на анализ обстановки на линии фронта, полученный от командования российских войск на запорожском направлении.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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27 декабря, 17:01
По его словам, российские подразделения продолжают слаженную боевую работу.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Контрнаступление ВСУ в Запорожской области захлебнулось, заявил Балицкий
Вчера, 13:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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