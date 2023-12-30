https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919115516.html

ВСУ готовят новую линию обороны, заявил Балицкий

ВСУ готовят новую линию обороны, заявил Балицкий - РИА Новости, 30.12.2023

ВСУ готовят новую линию обороны, заявил Балицкий

Украинские войска отходят и готовят новую линию обороны на запорожском направлении, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T13:06

2023-12-30T13:06

2023-12-30T13:06

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

евгений балицкий

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска отходят и готовят новую линию обороны на запорожском направлении, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ. Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов", - написал Балицкий, ссылаясь на анализ обстановки на линии фронта, полученный от командования российских войск на запорожском направлении. По его словам, российские подразделения продолжают слаженную боевую работу. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20231227/zavershenie-1918506391.html

https://ria.ru/20231230/kontrnastuplenie-1919115142.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, евгений балицкий, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность