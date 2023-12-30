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В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2023
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T01:42
2023-12-30T01:42
2023-12-30T01:42
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрывы раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "О взрывах в Хмельницкой области сообщают местные паблики", - пишет издание. Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 00.05 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина
В мире, Хмельницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы