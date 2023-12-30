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Госдеп США одобрил продажу Израилю снарядов на 147,5 миллиона долларов - РИА Новости, 30.12.2023
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00:08 30.12.2023 (обновлено: 00:17 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/snaryady-1919070437.html
Госдеп США одобрил продажу Израилю снарядов на 147,5 миллиона долларов
Госдеп США одобрил продажу Израилю снарядов на 147,5 миллиона долларов - РИА Новости, 30.12.2023
Госдеп США одобрил продажу Израилю снарядов на 147,5 миллиона долларов
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Израилю артиллерийских снарядов M107 для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующего оборудования на сумму порядка... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T00:08
2023-12-30T00:17
сша
израиль
государственный департамент сша
министерство обороны сша
в мире
энтони блинкен
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Израилю артиллерийских снарядов M107 для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующего оборудования на сумму порядка 147,5 миллионов долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.Согласно его данным, израильская сторона запросила у Вашингтона возможность закупки примерно 4,8 тысячи снарядов такого типа. Госсекретарь Энтони Блинкен, как отмечается, вынес заключение, что для Израиля ситуация носит чрезвычайный характер, а потому продажа ему данных снарядов необходима "немедленно" и отвечает интересам самих США.Предполагается, что снаряды будут поставлены со складов американской армии. Агентство указывает, что на боеспособность самих ВС США данная сделка никак негативно не повлияет.
https://ria.ru/20231225/izrail-1918023496.html
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сша, израиль, государственный департамент сша, министерство обороны сша, в мире, энтони блинкен, вашингтон (штат)
США, Израиль, Государственный департамент США, Министерство обороны США, В мире, Энтони Блинкен, Вашингтон (штат)
Госдеп США одобрил продажу Израилю снарядов на 147,5 миллиона долларов

Госдеп США одобрил продажу Израилю снарядов М107 на 147,5 миллиона долларов

© AP Photo / Matt RourkeБоеприпасы в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США
Боеприпасы в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Боеприпасы в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Израилю артиллерийских снарядов M107 для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующего оборудования на сумму порядка 147,5 миллионов долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
Согласно его данным, израильская сторона запросила у Вашингтона возможность закупки примерно 4,8 тысячи снарядов такого типа. Госсекретарь Энтони Блинкен, как отмечается, вынес заключение, что для Израиля ситуация носит чрезвычайный характер, а потому продажа ему данных снарядов необходима "немедленно" и отвечает интересам самих США.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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25 декабря, 18:45
Предполагается, что снаряды будут поставлены со складов американской армии. Агентство указывает, что на боеспособность самих ВС США данная сделка никак негативно не повлияет.
 
СШАИзраильГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАВ миреЭнтони БлинкенВашингтон (штат)
 
 
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