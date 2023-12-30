Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили, сколько продлятся новогодние каникулы - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/prazdniki-1919071131.html
Россиянам напомнили, сколько продлятся новогодние каникулы
Россиянам напомнили, сколько продлятся новогодние каникулы - РИА Новости, 30.12.2023
Россиянам напомнили, сколько продлятся новогодние каникулы
Выходные в новогодние праздничные дни в России продлятся десять дней - с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года - за счет того, что два последних дня года этого... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T00:22
2023-12-30T00:22
россия
татьяна нечаева
headhunter
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918478092_0:106:3453:2048_1920x0_80_0_0_6d6701ed51f9a254c260b706a5339511.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Выходные в новогодние праздничные дни в России продлятся десять дней - с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года - за счет того, что два последних дня года этого выпадают на субботу и воскресенье. "В соответствии с частью 1 статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января - Новогодние каникулы - являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации… Таким образом, продолжительность "новогоднего отдыха" составит 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года", - рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Она напомнила, что по ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. "Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ", - уточнила эксперт. Нечаева объяснила, что согласно постановлению правительства России "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день с субботы, 6 января, переносится на 10 мая, а с воскресенья, 7 января, - на вторник, 31 декабря. При этом юрист напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться согласно статье 153 Трудового кодекса минимум в двойном размере или в одинарном, если сотруднику предоставят дополнительный выходной. Он имеет право сам решить, что для него выгоднее. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.
https://ria.ru/20231229/obychai-1915598141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918478092_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_11b034c43a88283c2f766c3700f4d5e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна нечаева, headhunter, новый год, общество
Россия, Татьяна Нечаева, HeadHunter, Новый год, Общество
Россиянам напомнили, сколько продлятся новогодние каникулы

Россияне будут отдыхать на новогодние праздники десять дней

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДевушка фотографируется у новогодней инсталляции "2024" на площади Мира в Красноярске
Девушка фотографируется у новогодней инсталляции 2024 на площади Мира в Красноярске - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Девушка фотографируется у новогодней инсталляции "2024" на площади Мира в Красноярске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Выходные в новогодние праздничные дни в России продлятся десять дней - с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года - за счет того, что два последних дня года этого выпадают на субботу и воскресенье.
«
"В соответствии с частью 1 статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января - Новогодние каникулы - являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации… Таким образом, продолжительность "новогоднего отдыха" составит 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года", - рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Она напомнила, что по ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января.
"Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ", - уточнила эксперт.
Нечаева объяснила, что согласно постановлению правительства России "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день с субботы, 6 января, переносится на 10 мая, а с воскресенья, 7 января, - на вторник, 31 декабря.
При этом юрист напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться согласно статье 153 Трудового кодекса минимум в двойном размере или в одинарном, если сотруднику предоставят дополнительный выходной. Он имеет право сам решить, что для него выгоднее. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.
Девушка произносит тост во время празднования Нового года - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Новый, 2024-й — год Дракона: как встретить, что надеть, приметы и обычаи
Вчера, 18:31
 
РоссияТатьяна НечаеваHeadHunterНовый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала