https://ria.ru/20231230/prazdniki-1919071131.html

Россиянам напомнили, сколько продлятся новогодние каникулы

Россиянам напомнили, сколько продлятся новогодние каникулы - РИА Новости, 30.12.2023

Россиянам напомнили, сколько продлятся новогодние каникулы

Выходные в новогодние праздничные дни в России продлятся десять дней - с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года - за счет того, что два последних дня года этого... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T00:22

2023-12-30T00:22

2023-12-30T00:22

россия

татьяна нечаева

headhunter

новый год

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Выходные в новогодние праздничные дни в России продлятся десять дней - с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года - за счет того, что два последних дня года этого выпадают на субботу и воскресенье. "В соответствии с частью 1 статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января - Новогодние каникулы - являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации… Таким образом, продолжительность "новогоднего отдыха" составит 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года", - рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Она напомнила, что по ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. "Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ", - уточнила эксперт. Нечаева объяснила, что согласно постановлению правительства России "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день с субботы, 6 января, переносится на 10 мая, а с воскресенья, 7 января, - на вторник, 31 декабря. При этом юрист напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться согласно статье 153 Трудового кодекса минимум в двойном размере или в одинарном, если сотруднику предоставят дополнительный выходной. Он имеет право сам решить, что для него выгоднее. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.

https://ria.ru/20231229/obychai-1915598141.html

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россия, татьяна нечаева, headhunter, новый год, общество