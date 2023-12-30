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Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2023
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07:24 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919086696.html
Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом
Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2023
Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с Новым годом, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T07:24
2023-12-30T07:24
россия
туркмения
владимир путин
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с Новым годом, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Согласно сообщению, глава РФ отметил, что в уходящем году отношения России и Туркменистана продолжали динамично развиваться в духе углубленного стратегического партнерства. По его словам, "поддерживался содержательный политический диалог, хорошие результаты приносило сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях". "Рассчитываю, что мы продолжим тесную и конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центрально-азиатском и Каспийском регионах", - приводит издание слова российского лидера. Отмечается, что Путин пожелал Сердару Бердымухамедову, его родным и близким крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - благополучия и процветания.
https://ria.ru/20231227/kndr-1918355378.html
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россия, туркмения, владимир путин, сердар бердымухамедов
Россия, Туркмения, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов
Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом

"Нейтральный Туркменистан": Путин поздравил Бердымухамедова с Новым годом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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АШХАБАД, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с Новым годом, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Согласно сообщению, глава РФ отметил, что в уходящем году отношения России и Туркменистана продолжали динамично развиваться в духе углубленного стратегического партнерства. По его словам, "поддерживался содержательный политический диалог, хорошие результаты приносило сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях".
"Рассчитываю, что мы продолжим тесную и конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центрально-азиатском и Каспийском регионах", - приводит издание слова российского лидера.
Отмечается, что Путин пожелал Сердару Бердымухамедову, его родным и близким крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - благополучия и процветания.
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РоссияТуркменияВладимир ПутинСердар Бердымухамедов
 
 
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