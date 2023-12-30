https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919086696.html

Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом

Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2023

Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с Новым годом, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T07:24

2023-12-30T07:24

2023-12-30T07:24

россия

туркмения

владимир путин

сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с Новым годом, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Согласно сообщению, глава РФ отметил, что в уходящем году отношения России и Туркменистана продолжали динамично развиваться в духе углубленного стратегического партнерства. По его словам, "поддерживался содержательный политический диалог, хорошие результаты приносило сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях". "Рассчитываю, что мы продолжим тесную и конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центрально-азиатском и Каспийском регионах", - приводит издание слова российского лидера. Отмечается, что Путин пожелал Сердару Бердымухамедову, его родным и близким крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - благополучия и процветания.

https://ria.ru/20231227/kndr-1918355378.html

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россия, туркмения, владимир путин, сердар бердымухамедов