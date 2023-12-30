https://ria.ru/20231230/pomoschnitsa-1919076237.html

Из Москвы. Раскрыты внезапные подробности об уволенной помощнице Залужного

Из Москвы. Раскрыты внезапные подробности об уволенной помощнице Залужного - РИА Новости, 30.12.2023

Из Москвы. Раскрыты внезапные подробности об уволенной помощнице Залужного

Внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, уволенная после заявлений о том, что смерть в любом случае настигнет военнослужащих... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T02:30

2023-12-30T02:30

2023-12-30T02:30

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, уволенная после заявлений о том, что смерть в любом случае настигнет военнослужащих украинской армии, в 2000-х работала в России певицей и актрисой, пишет "Страна.ua".По данным издания, 39-летняя Мартынюк училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения, в 2002 году она уехала в Москву, где строила карьеру певицы: два года она была солисткой группы "Сливки".В 2006 году Мартынюк дебютировала в российском комедийном боевике "Ненасытные", после этого снялась еще в 14 фильмах и сериалах.Кроме того, в Москве она вышла замуж за россиянина, в браке у нее родилась дочь, однако в 2008 году она развелась и вернулась в Киев. В 2014 году Мартынюк поддержала "майдан", а с началом конфликта в Донбассе стала волонтером.Ранее Мартынюк дала интервью YouTube-каналу ISLND TV, в котором призвала родителей украинских военнообязанных не беспокоиться о том, что их сыновья идут на фронт, где могут погибнуть, поскольку смерть "все равно настигнет всех". По ее словам, украинцы должны просто верить, что их сын "действительно герой" и "цвет нации", а не думать о его возможной смерти в горячей точке.После этого Залужный объявил, что с 28 декабря у него нет помощников-консультантов на общественных началах, добавив, что внештатные советники не имеют полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала специальной военной операции. Летнее контрнаступление обошлось Киеву в жизни 159 тысяч солдат, уточнил он.

https://ria.ru/20231229/pomoschnitsa-1918875818.html

https://ria.ru/20231221/mobilizatsiya-1917346318.html

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в мире, украина, москва, киев, валерий залужный, сергей шойгу, вооруженные силы украины