Рейтинг@Mail.ru
Из Москвы. Раскрыты внезапные подробности об уволенной помощнице Залужного - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/pomoschnitsa-1919076237.html
Из Москвы. Раскрыты внезапные подробности об уволенной помощнице Залужного
Из Москвы. Раскрыты внезапные подробности об уволенной помощнице Залужного - РИА Новости, 30.12.2023
Из Москвы. Раскрыты внезапные подробности об уволенной помощнице Залужного
Внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, уволенная после заявлений о том, что смерть в любом случае настигнет военнослужащих... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T02:30
2023-12-30T02:30
в мире
украина
москва
киев
валерий залужный
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_13a916781956f1af31ce75561fac5310.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, уволенная после заявлений о том, что смерть в любом случае настигнет военнослужащих украинской армии, в 2000-х работала в России певицей и актрисой, пишет "Страна.ua".По данным издания, 39-летняя Мартынюк училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения, в 2002 году она уехала в Москву, где строила карьеру певицы: два года она была солисткой группы "Сливки".В 2006 году Мартынюк дебютировала в российском комедийном боевике "Ненасытные", после этого снялась еще в 14 фильмах и сериалах.Кроме того, в Москве она вышла замуж за россиянина, в браке у нее родилась дочь, однако в 2008 году она развелась и вернулась в Киев. В 2014 году Мартынюк поддержала "майдан", а с началом конфликта в Донбассе стала волонтером.Ранее Мартынюк дала интервью YouTube-каналу ISLND TV, в котором призвала родителей украинских военнообязанных не беспокоиться о том, что их сыновья идут на фронт, где могут погибнуть, поскольку смерть "все равно настигнет всех". По ее словам, украинцы должны просто верить, что их сын "действительно герой" и "цвет нации", а не думать о его возможной смерти в горячей точке.После этого Залужный объявил, что с 28 декабря у него нет помощников-консультантов на общественных началах, добавив, что внештатные советники не имеют полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала специальной военной операции. Летнее контрнаступление обошлось Киеву в жизни 159 тысяч солдат, уточнил он.
https://ria.ru/20231229/pomoschnitsa-1918875818.html
https://ria.ru/20231221/mobilizatsiya-1917346318.html
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_85c1a0ae8e4ee623338546c4864942b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, киев, валерий залужный, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Москва, Киев, Валерий Залужный, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Из Москвы. Раскрыты внезапные подробности об уволенной помощнице Залужного

"Страна.ua": уволенная помощница Залужного Мартынюк была певицей в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, уволенная после заявлений о том, что смерть в любом случае настигнет военнослужащих украинской армии, в 2000-х работала в России певицей и актрисой, пишет "Страна.ua".
По данным издания, 39-летняя Мартынюк училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения, в 2002 году она уехала в Москву, где строила карьеру певицы: два года она была солисткой группы "Сливки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Разврат. В Киеве остались в шоке от новой помощницы Залужного
Вчера, 02:47
В 2006 году Мартынюк дебютировала в российском комедийном боевике "Ненасытные", после этого снялась еще в 14 фильмах и сериалах.
Кроме того, в Москве она вышла замуж за россиянина, в браке у нее родилась дочь, однако в 2008 году она развелась и вернулась в Киев. В 2014 году Мартынюк поддержала "майдан", а с началом конфликта в Донбассе стала волонтером.
Ранее Мартынюк дала интервью YouTube-каналу ISLND TV, в котором призвала родителей украинских военнообязанных не беспокоиться о том, что их сыновья идут на фронт, где могут погибнуть, поскольку смерть "все равно настигнет всех". По ее словам, украинцы должны просто верить, что их сын "действительно герой" и "цвет нации", а не думать о его возможной смерти в горячей точке.
После этого Залужный объявил, что с 28 декабря у него нет помощников-консультантов на общественных началах, добавив, что внештатные советники не имеют полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала специальной военной операции. Летнее контрнаступление обошлось Киеву в жизни 159 тысяч солдат, уточнил он.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин
21 декабря, 20:47
 
В миреУкраинаМоскваКиевВалерий ЗалужныйСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала