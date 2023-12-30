https://ria.ru/20231230/pogibshaya-1919163459.html
При обстреле Донецка погибли женщина
При обстреле Донецка погибли женщина - РИА Новости, 30.12.2023
При обстреле Донецка погибли женщина
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:37
2023-12-30T18:37
2023-12-30T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912032555_34:0:1318:722_1920x0_80_0_0_d4ab137d3bc83bf39f774fe6844eaaea.png
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "Во время обстрела Петровского района на рынке микрорайона Тихий погибла женщина 1960 года рождения", - говорится в сообщении.Также, как позднее уточнил Кулемзин, в том же месте получил ранения мужчина 1978 года рождения. Тяжесть ранений не сообщается. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило как минимум о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912032555_216:0:1179:722_1920x0_80_0_0_11d44e66b973405630dcc004dc07789c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка погибли женщина
Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района Донецка погибла женщина