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При обстреле Донецка погибли женщина - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:37 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/pogibshaya-1919163459.html
При обстреле Донецка погибли женщина
При обстреле Донецка погибли женщина - РИА Новости, 30.12.2023
При обстреле Донецка погибли женщина
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:37
2023-12-30T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "Во время обстрела Петровского района на рынке микрорайона Тихий погибла женщина 1960 года рождения", - говорится в сообщении.Также, как позднее уточнил Кулемзин, в том же месте получил ранения мужчина 1978 года рождения. Тяжесть ранений не сообщается. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило как минимум о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка погибли женщина

Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района Донецка погибла женщина

© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«
"Во время обстрела Петровского района на рынке микрорайона Тихий погибла женщина 1960 года рождения", - говорится в сообщении.
Также, как позднее уточнил Кулемзин, в том же месте получил ранения мужчина 1978 года рождения. Тяжесть ранений не сообщается.
Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило как минимум о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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