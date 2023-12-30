https://ria.ru/20231230/pogibshaya-1919163459.html

При обстреле Донецка погибли женщина

При обстреле Донецка погибли женщина - РИА Новости, 30.12.2023

При обстреле Донецка погибли женщина

Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:37

2023-12-30T18:37

2023-12-30T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "Во время обстрела Петровского района на рынке микрорайона Тихий погибла женщина 1960 года рождения", - говорится в сообщении.Также, как позднее уточнил Кулемзин, в том же месте получил ранения мужчина 1978 года рождения. Тяжесть ранений не сообщается. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило как минимум о шести обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)