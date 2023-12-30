https://ria.ru/20231230/pikhta-1919084435.html

Во Владивостоке организована проверка после повреждения пихты в сквере

Во Владивостоке организована проверка после повреждения пихты в сквере - РИА Новости, 30.12.2023

Во Владивостоке организована проверка после повреждения пихты в сквере

Полиция Владивостока проводит проверку по факту повреждения дерева в одном из городских скверов, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T06:11

2023-12-30T06:11

2023-12-30T06:11

владивосток

происшествия

русский (остров)

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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Полиция Владивостока проводит проверку по факту повреждения дерева в одном из городских скверов, сообщает краевая полиция. Ранее дирекция общественных пространств Владивостока сообщала, что инцидент произошел в сквере на улице Русской, 48 в среду вечером. Неизвестный мужчина пришел в сквер, вытащил пилу из пакета и спилил верхушку пихты, которая росла в сквере, после чего ушел. Действия злоумышленника попали на запись камер видеонаблюдения. Спиленную часть дерева через полчаса забрал и унес в неизвестном направлении другой человек, предположительно, женщина. В дирекции заявляли о намерении обратиться в полицию. "В настоящее время проводится проверка, устанавливаются участники инцидента. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством РФ", - говорится в сообщении приморской полиции.

https://ria.ru/20231229/omsk-1918888948.html

владивосток

русский (остров)

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владивосток, происшествия, русский (остров)