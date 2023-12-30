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Во Владивостоке организована проверка после повреждения пихты в сквере
Во Владивостоке организована проверка после повреждения пихты в сквере - РИА Новости, 30.12.2023
Во Владивостоке организована проверка после повреждения пихты в сквере
Полиция Владивостока проводит проверку по факту повреждения дерева в одном из городских скверов, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T06:11
2023-12-30T06:11
2023-12-30T06:11
владивосток
происшествия
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Полиция Владивостока проводит проверку по факту повреждения дерева в одном из городских скверов, сообщает краевая полиция. Ранее дирекция общественных пространств Владивостока сообщала, что инцидент произошел в сквере на улице Русской, 48 в среду вечером. Неизвестный мужчина пришел в сквер, вытащил пилу из пакета и спилил верхушку пихты, которая росла в сквере, после чего ушел. Действия злоумышленника попали на запись камер видеонаблюдения. Спиленную часть дерева через полчаса забрал и унес в неизвестном направлении другой человек, предположительно, женщина. В дирекции заявляли о намерении обратиться в полицию. "В настоящее время проводится проверка, устанавливаются участники инцидента. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством РФ", - говорится в сообщении приморской полиции.
https://ria.ru/20231229/omsk-1918888948.html
владивосток
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владивосток, происшествия, русский (остров)
Владивосток, Происшествия, Русский (остров)
Во Владивостоке организована проверка после повреждения пихты в сквере
Полиция Владивостока проводит проверку по факту повреждения пихты в сквере