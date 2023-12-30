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Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.12.2023
Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 290 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T00:39
2023-12-30T00:39
2023-12-30T00:39
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 290 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксирован 81 факт ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечается, всего украинские войска выпустили 290 различных боеприпасов. Согласно информации СЦКК, за сутки поступили сведения о ранении одного гражданского и смерти мирного жителя в Никитовском районе Горловки. Под огнем в пятницу оказались Донецк, Горловка, Ясиноватский район и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 69 обстрелов.
https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, горловка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Горловка, В мире
Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 290 боеприпасов