https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919078295.html

Небензя: время киевского режима истекает

Небензя: время киевского режима истекает - РИА Новости, 30.12.2023

Небензя: время киевского режима истекает

Время киевского режима стремительно истекает, мирным же украинцам, украинскому языку и культуре ничто не угрожает, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T03:26

2023-12-30T03:26

2023-12-30T03:26

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ООН, 30 дек - РИА Новости. Время киевского режима стремительно истекает, мирным же украинцам, украинскому языку и культуре ничто не угрожает, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Постпред напомнил, что Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатических инструментов разрешения украинского кризиса, "дав украинскому руководству прекрасный шанс сохранить свою территориальную целостность (разумеется, без Крыма, еще в 2014 году решившего стать частью России) и жизни сотен тысяч своих граждан". "Это было в марте-апреле 2022 года. То, что это был прекрасный вариант для Украины, на днях признал украинский переговорщик Александр Чалый. А то, что воспользоваться им киевскому режиму не дали лондонские и вашингтонские хозяева, сегодня уже стало подтвержденным фактом", - сказал Небензя. Постпред также обратил внимание на то, что "глава киевской хунты после этого зачем-то еще и подписал указ, прямо запрещающий ему переговоры с российским руководством". "Указ этот до сих пор в силе, о чем стараются не вспоминать те, кто упрекает нас в нежелании вести переговоры. Так что время для киевского режима стремительно истекает. Его будущее - действительно под серьезной угрозой", - подчеркнул Небензя. Между тем, по его словам, мирным украинцам, украинскому языку и украинской культуре ничто не угрожает, "сколько бы и как бы ни пытались на Западе доказать обратное". "Наша СВО направлена не против них, а против преступного киевского режима, не пожелавшего закончить войну против своих же сограждан на Донбассе. Зеленский и его клика сделали свой преступный выбор, причем за всех граждан Украины. Наша задача теперь - не дать ему окончательно уничтожить свой народ. Надеемся, что в какой-то момент это осознают и его западные кураторы. Чем раньше это произойдет - тем лучше для Украины", - заключил постпред. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отметили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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https://ria.ru/20231230/ukraina-1919077042.html

https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919074907.html

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василий небензя, оон, нато, владимир путин, александр чалый, украина, москва, россия