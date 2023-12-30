https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919076054.html
Небензя обвинил украинскую ПВО в гибели мирных жителей
Небензя обвинил украинскую ПВО в гибели мирных жителей - РИА Новости, 30.12.2023
Небензя обвинил украинскую ПВО в гибели мирных жителей
Если бы не работа украинской системы ПВО, жертв среди мирных жителей Украины не было, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя,... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T02:19
2023-12-30T02:19
2023-12-30T02:25
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ООН, 30 дек - РИА Новости. Если бы не работа украинской системы ПВО, жертв среди мирных жителей Украины не было, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, указав, что украинские ракеты, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты. Перед этим постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд обвинила РФ в ударах по гражданским объектам на Украине. При этом она указала, что жертв среди мирного населения "было бы больше, если бы не украинская ПВО, которую поставляет (Киеву – ред.) международное сообщество". "Представитель Великобритании безапелляционно заявила, что жертв (среди украинских мирных граждан – ред.) было бы больше, если бы не работа украинской ПВО. Трудно представить больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто бы не было", - сказал Небензя. "Поэтому мы бы посоветовали остерегаться заявлений Великобритании о поставке Киеву еще 100 ракет противовоздушной обороны, от использования которой гибнут мирные жители", - добавил он. Ранее Вудворд заявила, что Лондон посылает "еще сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО Украины"."Не нарушай Украина международного гуманитарного права, жертв не было бы, несмотря на действительно массированный удар, нанесенный воздушно-космическими силами России вчера и сегодня по военным объектам по всей Украине", - указал Небензя.
https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919074907.html
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великобритания, в мире, украина, россия, барбара вудворд, василий небензя, оон
Великобритания, В мире, Украина, Россия, Барбара Вудворд, Василий Небензя, ООН
Небензя обвинил украинскую ПВО в гибели мирных жителей
Небензя: если бы не работа украинской ПВО, жертв среди мирных жителей бы не было
ООН, 30 дек - РИА Новости. Если бы не работа украинской системы ПВО, жертв среди мирных жителей Украины не было, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, указав, что украинские ракеты, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты.
Перед этим постпред Великобритании
при ООН Барбара Вудворд
обвинила РФ в ударах по гражданским объектам на Украине. При этом она указала, что жертв среди мирного населения "было бы больше, если бы не украинская ПВО, которую поставляет (Киеву
– ред.) международное сообщество".
Небензя опроверг обвинения в адрес России в "ударах" по мирным объектам
"Представитель Великобритании безапелляционно заявила, что жертв (среди украинских мирных граждан – ред.) было бы больше, если бы не работа украинской ПВО. Трудно представить больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто бы не было", - сказал Небензя.
"Поэтому мы бы посоветовали остерегаться заявлений Великобритании о поставке Киеву еще 100 ракет противовоздушной обороны, от использования которой гибнут мирные жители", - добавил он.
Ранее Вудворд заявила, что Лондон
посылает "еще сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО Украины".
"Не нарушай Украина международного гуманитарного права, жертв не было бы, несмотря на действительно массированный удар, нанесенный воздушно-космическими силами России вчера и сегодня по военным объектам по всей Украине", - указал Небензя.
Небензя посоветовал Киеву ждать "самых плохих новостей"