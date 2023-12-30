Рейтинг@Mail.ru
Небензя обвинил украинскую ПВО в гибели мирных жителей - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 30.12.2023 (обновлено: 02:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919076054.html
Небензя обвинил украинскую ПВО в гибели мирных жителей
Небензя обвинил украинскую ПВО в гибели мирных жителей - РИА Новости, 30.12.2023
Небензя обвинил украинскую ПВО в гибели мирных жителей
Если бы не работа украинской системы ПВО, жертв среди мирных жителей Украины не было, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя,... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T02:19
2023-12-30T02:25
великобритания
в мире
украина
россия
барбара вудворд
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895341715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc04ccf04bbff8b330f18cce077102a.jpg
ООН, 30 дек - РИА Новости. Если бы не работа украинской системы ПВО, жертв среди мирных жителей Украины не было, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, указав, что украинские ракеты, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты. Перед этим постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд обвинила РФ в ударах по гражданским объектам на Украине. При этом она указала, что жертв среди мирного населения "было бы больше, если бы не украинская ПВО, которую поставляет (Киеву – ред.) международное сообщество". "Представитель Великобритании безапелляционно заявила, что жертв (среди украинских мирных граждан – ред.) было бы больше, если бы не работа украинской ПВО. Трудно представить больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто бы не было", - сказал Небензя. "Поэтому мы бы посоветовали остерегаться заявлений Великобритании о поставке Киеву еще 100 ракет противовоздушной обороны, от использования которой гибнут мирные жители", - добавил он. Ранее Вудворд заявила, что Лондон посылает "еще сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО Украины"."Не нарушай Украина международного гуманитарного права, жертв не было бы, несмотря на действительно массированный удар, нанесенный воздушно-космическими силами России вчера и сегодня по военным объектам по всей Украине", - указал Небензя.
https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919074907.html
https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919073863.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895341715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c22b3f617e45c447b9a5a212a12c9da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, в мире, украина, россия, барбара вудворд, василий небензя, оон
Великобритания, В мире, Украина, Россия, Барбара Вудворд, Василий Небензя, ООН
Небензя обвинил украинскую ПВО в гибели мирных жителей

Небензя: если бы не работа украинской ПВО, жертв среди мирных жителей бы не было

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 дек - РИА Новости. Если бы не работа украинской системы ПВО, жертв среди мирных жителей Украины не было, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, указав, что украинские ракеты, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты.
Перед этим постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд обвинила РФ в ударах по гражданским объектам на Украине. При этом она указала, что жертв среди мирного населения "было бы больше, если бы не украинская ПВО, которую поставляет (Киеву – ред.) международное сообщество".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Небензя опроверг обвинения в адрес России в "ударах" по мирным объектам
01:55
"Представитель Великобритании безапелляционно заявила, что жертв (среди украинских мирных граждан – ред.) было бы больше, если бы не работа украинской ПВО. Трудно представить больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто бы не было", - сказал Небензя.
"Поэтому мы бы посоветовали остерегаться заявлений Великобритании о поставке Киеву еще 100 ракет противовоздушной обороны, от использования которой гибнут мирные жители", - добавил он.
Ранее Вудворд заявила, что Лондон посылает "еще сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО Украины".

"Не нарушай Украина международного гуманитарного права, жертв не было бы, несмотря на действительно массированный удар, нанесенный воздушно-космическими силами России вчера и сегодня по военным объектам по всей Украине", - указал Небензя.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Небензя посоветовал Киеву ждать "самых плохих новостей"
01:14
 
ВеликобританияВ миреУкраинаРоссияБарбара ВудвордВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала