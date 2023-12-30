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Небензя опроверг обвинения в адрес России в "ударах" по мирным объектам
Небензя опроверг обвинения в адрес России в "ударах" по мирным объектам - РИА Новости, 30.12.2023
Небензя опроверг обвинения в адрес России в "ударах" по мирным объектам
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза опроверг безапелляционные обвинения западных стран в якобы ударах по гражданской инфраструктуре Украины РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T01:55
2023-12-30T01:55
2023-12-30T01:57
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ООН, 30 дек - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза опроверг безапелляционные обвинения западных стран в якобы ударах по гражданской инфраструктуре Украины - в этом виновата украинская система ПВО. Ранее ряд представителей Запада, в том числе дипломаты от США и Франции, обвинили Москву в якобы ударах по мирным объектам на Украине. "Если сегодня и есть о чем поговорить, так это исключительно о действиях украинских систем ПВО, размещаемой в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права. На этот счет давно уже нет никаких сомнений у пользователей украинских соцсетей, прямо предупреждающих об этом своих сограждан", - сказал Небензя. По его словам, они же размещают все новые и новые видеоролики о том, как российские ракеты и беспилотники попадают по объектам военной инфраструктуры и складам вооружений, вызывая характерную детонацию, а ракеты украинской ПВО, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты, "либо ущерб причиняют обломки, падающие в жилых районах исключительно из-за размещения в них систем украинской ПВО". "Так было со Спасо-Преображенским собором в Одессе, разрушение которого пытались приписать России, так было и сегодня утром в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепропетровске и других городах, откуда пришла информация о человеческих жертвах", - подчеркнул Небензя.
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россия, украина, одесса, василий небензя, оон, в мире
Россия, Украина, Одесса, Василий Небензя, ООН, В мире
Небензя опроверг обвинения в адрес России в "ударах" по мирным объектам
Небензя: в ударах по гражданским объектам Украины виновата ее ПВО
ООН, 30 дек - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза опроверг безапелляционные обвинения западных стран в якобы ударах по гражданской инфраструктуре Украины - в этом виновата украинская система ПВО.
Ранее ряд представителей Запада, в том числе дипломаты от США
и Франции
, обвинили Москву
в якобы ударах по мирным объектам на Украине.
Небензя посоветовал Киеву ждать "самых плохих новостей"
"Если сегодня и есть о чем поговорить, так это исключительно о действиях украинских систем ПВО, размещаемой в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права. На этот счет давно уже нет никаких сомнений у пользователей украинских соцсетей, прямо предупреждающих об этом своих сограждан", - сказал Небензя.
По его словам, они же размещают все новые и новые видеоролики о том, как российские ракеты и беспилотники попадают по объектам военной инфраструктуры и складам вооружений, вызывая характерную детонацию, а ракеты украинской ПВО, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты, "либо ущерб причиняют обломки, падающие в жилых районах исключительно из-за размещения в них систем украинской ПВО".
"Так было со Спасо-Преображенским собором в Одессе
, разрушение которого пытались приписать России, так было и сегодня утром в Киеве
, Одессе, Львове
, Харькове
, Днепропетровске
и других городах, откуда пришла информация о человеческих жертвах", - подчеркнул Небензя.
В ООН назвали последний удар по Украине одним из крупнейших с начала СВО