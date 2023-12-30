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Киев не сможет удержать ситуацию на линии соприкосновения, заявил Небензя
Киев не сможет удержать ситуацию на линии соприкосновения, заявил Небензя - РИА Новости, 30.12.2023
Киев не сможет удержать ситуацию на линии соприкосновения, заявил Небензя
У Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T01:26
2023-12-30T01:26
2023-12-30T01:26
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ООН, 30 дек - РИА Новости. У Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Реальность сегодня такова, что у Украине нет и уже не будет ресурса для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения", - сказал Небензя.
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Украина, Киев, Россия, Василий Небензя, ООН, В мире
Киев не сможет удержать ситуацию на линии соприкосновения, заявил Небензя
Небензя: у Киева нет ресурса для удержания ситуации на линии соприкосновения