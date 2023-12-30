Рейтинг@Mail.ru
Киев не сможет удержать ситуацию на линии соприкосновения, заявил Небензя - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919074007.html
Киев не сможет удержать ситуацию на линии соприкосновения, заявил Небензя
Киев не сможет удержать ситуацию на линии соприкосновения, заявил Небензя - РИА Новости, 30.12.2023
Киев не сможет удержать ситуацию на линии соприкосновения, заявил Небензя
У Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T01:26
2023-12-30T01:26
украина
киев
россия
василий небензя
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ea7292b1038989d968dde254c37fc2.jpg
ООН, 30 дек - РИА Новости. У Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Реальность сегодня такова, что у Украине нет и уже не будет ресурса для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919073863.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_72becec833a53e2255ca2d7cbf586ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, василий небензя, оон, в мире
Украина, Киев, Россия, Василий Небензя, ООН, В мире
Киев не сможет удержать ситуацию на линии соприкосновения, заявил Небензя

Небензя: у Киева нет ресурса для удержания ситуации на линии соприкосновения

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 дек - РИА Новости. У Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Реальность сегодня такова, что у Украине нет и уже не будет ресурса для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения", - сказал Небензя.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Небензя посоветовал Киеву ждать "самых плохих новостей"
01:14
 
УкраинаКиевРоссияВасилий НебензяООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала