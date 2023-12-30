https://ria.ru/20231230/nagrazhdenie-1919077816.html

Военных врачей в зоне СВО представили к госнаградам

Военных врачей в зоне СВО представили к госнаградам - РИА Новости, 30.12.2023

Военных врачей в зоне СВО представили к госнаградам

Военным врачам и медицинскому персоналу 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T03:12

2023-12-30T03:12

2023-12-30T03:12

россия

владимир румянцев

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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Военным врачам и медицинскому персоналу 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении, вручили государственные награды в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военным врачам и медицинскому персоналу 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные награды", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, государственные награды – медали "За спасение погибавших" военнослужащим были вручены на территории одного из военных госпиталей на купянском участке фронта. Награды военным медикам вручил заместитель командующего 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" Владимир Румянцев. Он поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. "Мы лечим раненых тяжелой, средней и легкой степени тяжести. Обеспечиваем здоровье наших военнослужащих. Нас наградили государственной наградой – медалью "За спасение погибавших" за то участие, которое мы принимали при выполнении задач специальной военной операции. Я уверен, что эта награда заслуженная. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы спасать, помогать и защищать нашу Родину, помогать нашим бойцам в нелегком, но почетном деле. Желаю бойцам здоровья, никаких ранений, поскорее вернуться домой после выполнения всех задач", - сказал военный врач с позывным "Загоска". В МО РФ уточнили, что сразу после награждения военные медики вернулись на свои рабочие места для дальнейшего выполнения поставленных задач.

https://ria.ru/20231228/marinka-1918615671.html

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россия, владимир румянцев