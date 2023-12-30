В декабре в США прибыло рекордное число нелегальных мигрантов, пишут СМИ
CNN: в декабре в США прибыло рекордное в 2000 года число нелегальных мигрантов
© AP Photo / Gregory BullГруппа мигрантов на границе Мексики с США
© AP Photo / Gregory Bull
Группа мигрантов на границе Мексики с США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Количество незаконных мигрантов, которые пересекли американскую границу со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 225 тысяч человек и достигло рекорда с 2000 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные министерства внутренней безопасности страны.
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"Пограничные службы насчитали более чем 225 тысяч мигрантов на границе США и Мексики в этом месяце, что составляет самые высокие данные за месяц с 2000 года", - говорится в публикации.
Отмечается, что на протяжении декабря приток нелегальных мигрантов превышал 10 тысяч человек в день и только в последние дни стал сокращаться.
Также согласно имеющейся у телеканала статистической информации в декабре с начала месяца на 6,5% увеличилось число детей, незаконно пересекавших американскую границу.
В пятницу губернатор Техаса Грэг Эббот обвинил президента США Джо Байдена в разрушении страны из-за позиции федеральных властей по нелегальным мигрантам.
Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.