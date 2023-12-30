https://ria.ru/20231230/migranty-1919191246.html

В декабре в США прибыло рекордное число нелегальных мигрантов, пишут СМИ

В декабре в США прибыло рекордное число нелегальных мигрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2023

В декабре в США прибыло рекордное число нелегальных мигрантов, пишут СМИ

Количество незаконных мигрантов, которые пересекли американскую границу со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 225 тысяч человек и достигло рекорда с РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T23:07

2023-12-30T23:07

2023-12-30T23:33

в мире

мексика

сша

техас

джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Количество незаконных мигрантов, которые пересекли американскую границу со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 225 тысяч человек и достигло рекорда с 2000 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные министерства внутренней безопасности страны. "Пограничные службы насчитали более чем 225 тысяч мигрантов на границе США и Мексики в этом месяце, что составляет самые высокие данные за месяц с 2000 года", - говорится в публикации. Отмечается, что на протяжении декабря приток нелегальных мигрантов превышал 10 тысяч человек в день и только в последние дни стал сокращаться. Также согласно имеющейся у телеканала статистической информации в декабре с начала месяца на 6,5% увеличилось число детей, незаконно пересекавших американскую границу. В пятницу губернатор Техаса Грэг Эббот обвинил президента США Джо Байдена в разрушении страны из-за позиции федеральных властей по нелегальным мигрантам. Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.

https://ria.ru/20231229/tekhas-1918872645.html

https://ria.ru/20231228/nyu-york-1918600467.html

мексика

сша

техас

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мексика, сша, техас, джо байден