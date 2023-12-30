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На Запорожском направлении завершается подготовка штурмовых групп ВДВ - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:10 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/desantniki-1919080104.html
На Запорожском направлении завершается подготовка штурмовых групп ВДВ
На Запорожском направлении завершается подготовка штурмовых групп ВДВ - РИА Новости, 30.12.2023
На Запорожском направлении завершается подготовка штурмовых групп ВДВ
Подготовка штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ завершается на Запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T04:10
2023-12-30T04:10
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Подготовка штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ завершается на Запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции завершается подготовка штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что подготовка идет в Запорожской области. "На полигоне с десантниками проводится курс интенсивной боевой подготовки. Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из штатного стрелкового вооружения и вооружения боевой техники, отрабатывают действия в боевых двойках и тройках, действия гранатомётчиков, а с удаленных позиций работают снайперы из крупнокалиберных винтовок", - пояснили в Минобороны. Уточняется, что подготовкой личного состава занимаются опытные инструкторы соединения. "Штурмовые подразделения ВДВ участвуют в боевых действиях на наиболее сложных и опасных участках линии боевого соприкосновения, так как подготовлены на высоком уровне и готовы выполнить любую поставленную задачу", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917832767.html
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россия, запорожская область, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
На Запорожском направлении завершается подготовка штурмовых групп ВДВ

Новороссийские десантники завершают подготовку на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Подготовка штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ завершается на Запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"На одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции завершается подготовка штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ", - сообщили в МО РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что подготовка идет в Запорожской области.
"На полигоне с десантниками проводится курс интенсивной боевой подготовки. Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из штатного стрелкового вооружения и вооружения боевой техники, отрабатывают действия в боевых двойках и тройках, действия гранатомётчиков, а с удаленных позиций работают снайперы из крупнокалиберных винтовок", - пояснили в Минобороны.
Уточняется, что подготовкой личного состава занимаются опытные инструкторы соединения.
"Штурмовые подразделения ВДВ участвуют в боевых действиях на наиболее сложных и опасных участках линии боевого соприкосновения, так как подготовлены на высоком уровне и готовы выполнить любую поставленную задачу", - дополнили в МО РФ.
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