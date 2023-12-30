https://ria.ru/20231230/desantniki-1919080104.html

На Запорожском направлении завершается подготовка штурмовых групп ВДВ

На Запорожском направлении завершается подготовка штурмовых групп ВДВ - РИА Новости, 30.12.2023

На Запорожском направлении завершается подготовка штурмовых групп ВДВ

Подготовка штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ завершается на Запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T04:10

2023-12-30T04:10

2023-12-30T04:10

специальная военная операция на украине

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запорожская область

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Подготовка штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ завершается на Запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции завершается подготовка штурмовых подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что подготовка идет в Запорожской области. "На полигоне с десантниками проводится курс интенсивной боевой подготовки. Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из штатного стрелкового вооружения и вооружения боевой техники, отрабатывают действия в боевых двойках и тройках, действия гранатомётчиков, а с удаленных позиций работают снайперы из крупнокалиберных винтовок", - пояснили в Минобороны. Уточняется, что подготовкой личного состава занимаются опытные инструкторы соединения. "Штурмовые подразделения ВДВ участвуют в боевых действиях на наиболее сложных и опасных участках линии боевого соприкосновения, так как подготовлены на высоком уровне и готовы выполнить любую поставленную задачу", - дополнили в МО РФ.

https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917832767.html

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россия, запорожская область, воздушно-десантные войска россии, безопасность