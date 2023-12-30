https://ria.ru/20231230/chicherina-1919082553.html

Чичерина выступила в зоне СВО с концертом для военнослужащих

Чичерина выступила в зоне СВО с концертом для военнослужащих - РИА Новости, 30.12.2023

Чичерина выступила в зоне СВО с концертом для военнослужащих

Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения спецоперации на краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T05:20

2023-12-30T05:20

2023-12-30T05:20

юлия чичерина

россия

украина

киев

центральный военный округ

служба безопасности украины

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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения спецоперации на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Концерт с участием артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в зоне специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, на импровизированной сцене прозвучали как всем известные хиты, так и новые песни, написанные уже после начала СВО. Аккомпанировала Чичериной хоровая группа фронтовой бригады ансамбля ЦВО, а также инструменталисты и вокалисты военного творческого коллектива. "На носу Новый год, и вот мы тут, ездим по лесам, песни поем, радуемся, и нам все рады", - сказала Чичерина. В марте 2022 года, на следующий месяц после начала российской военной операции против Киева, генпрокуратура Украины завела уголовное дело против Чичериной. Тогда ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над ее государственными символами. Осенью 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, по обвинению в которых предусмотрено пожизненное заключение.

https://ria.ru/20231214/mirazh-1915865315.html

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юлия чичерина, россия, украина, киев, центральный военный округ, служба безопасности украины