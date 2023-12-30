https://ria.ru/20231230/britaniya-1919072446.html

Постпред Британии в ООН заявила об отправке сотен ракет для украинской ПВО

Постпред Британии в ООН заявила об отправке сотен ракет для украинской ПВО - РИА Новости, 30.12.2023

Постпред Британии в ООН заявила об отправке сотен ракет для украинской ПВО

Великобритания посылает сотни ракет для восполнения запасов зарядов украинской ПВО, сообщила на заседании СБ ООН британский постпред при ООН Барбара Вудворд. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T00:51

2023-12-30T00:51

2023-12-30T00:51

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ООН, 30 дек - РИА Новости. Великобритания посылает сотни ракет для восполнения запасов зарядов украинской ПВО, сообщила на заседании СБ ООН британский постпред при ООН Барбара Вудворд. "Мы посылаем еще сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО", - сказала Вудворд, добавив, что поддержка Киева Лондоном будет сохраняться столько, сколько потребуется. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231229/pomosch-1919058739.html

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россия, украина, лондон, в мире, барбара вудворд, сергей лавров, нато, оон