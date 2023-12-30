Рейтинг@Mail.ru
Постпред Британии в ООН заявила об отправке сотен ракет для украинской ПВО - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/britaniya-1919072446.html
Постпред Британии в ООН заявила об отправке сотен ракет для украинской ПВО
Постпред Британии в ООН заявила об отправке сотен ракет для украинской ПВО - РИА Новости, 30.12.2023
Постпред Британии в ООН заявила об отправке сотен ракет для украинской ПВО
Великобритания посылает сотни ракет для восполнения запасов зарядов украинской ПВО, сообщила на заседании СБ ООН британский постпред при ООН Барбара Вудворд. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T00:51
2023-12-30T00:51
россия
украина
лондон
в мире
барбара вудворд
сергей лавров
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af1a2f6a1e654d62276b44f983e0b9ee.jpg
ООН, 30 дек - РИА Новости. Великобритания посылает сотни ракет для восполнения запасов зарядов украинской ПВО, сообщила на заседании СБ ООН британский постпред при ООН Барбара Вудворд. "Мы посылаем еще сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО", - сказала Вудворд, добавив, что поддержка Киева Лондоном будет сохраняться столько, сколько потребуется. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231229/pomosch-1919058739.html
россия
украина
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_858448c71c83a77b58211962bcab21ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, лондон, в мире, барбара вудворд, сергей лавров, нато, оон
Россия, Украина, Лондон, В мире, Барбара Вудворд, Сергей Лавров, НАТО, ООН
Постпред Британии в ООН заявила об отправке сотен ракет для украинской ПВО

Постпред Британии в ООН Вудворд: Лондон посылает сотни ракет для украинской ПВО

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 дек - РИА Новости. Великобритания посылает сотни ракет для восполнения запасов зарядов украинской ПВО, сообщила на заседании СБ ООН британский постпред при ООН Барбара Вудворд.
"Мы посылаем еще сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО", - сказала Вудворд, добавив, что поддержка Киева Лондоном будет сохраняться столько, сколько потребуется.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Минобороны Британии рассказало о новом пакете военной помощи Украине
Вчера, 21:13
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
 
РоссияУкраинаЛондонВ миреБарбара ВудвордСергей ЛавровНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала